05.06.2024, 10:01 52126
В Алматы осужден директор ветеринарной службы
Он подозревался в хищении бюджетных средств в крупном размере
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Алматы. 5 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Районным судом № 2 Медеуского района Алматы оглашен приговор в отношении директора КГП на ПХВ "Городская ветеринарная служба" и специалиста отдела госзакупок этого же предприятия, сообщили в Антикоррупционной службе.
Они признаны виновными в совершении хищения бюджетных средств в крупном размере, предназначенных для приобретения тест-систем для выявления чумы животных без фактической их поставки. Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года c отбыванием в учреждении средней безопасности", - говорится в сообщении Антикора.
Отмечается, что приговор не вступил в законную силу.
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06.06.2024, 12:09 11336
Наркотики под видом обычных товаров провозили в Казахстан из-за рубежа
Часть наркотиков выращивали в нарколаборатории в Алматы
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Алматы. 6 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Незаконный оборот наркотических средств через государственную границу РК в особо крупном размере, совершенный группой лиц, пресечен Агентством по финансовому мониторингу совместно с сотрудниками департамента полиции Алматы при координации прокуратуры.
При проведении оперативных мероприятий в городах Алматы, Астане и Уральске установлены и задержаны лица, получавшие из-за рубежа наркотические средства, которые в дальнейшем реализовывали на территории страны, при этом доставка изготовленных наркотиков по регионам производилась под видом обычных товаров народного потребления", - сообщили в АФМ.
Изъято около 60 граммов гашишного масла, 700 граммов марихуаны, а также в Алматы выявлена лаборатория по выращиванию веществ растительного происхождения, имеющих признаки наркотических средств.
В настоящее время проводится досудебное расследование. Четверо задержанных водворены в ИВС.
06.06.2024, 10:10 15441
Сотрудники управления спорта Алматы подозреваются в хищении бюджетных средств
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Алматы. 6 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционной службой по городу Алматы проводится досудебное расследование в отношении бывших сотрудников управления спорта и Центра подготовки олимпийского резерва по факту присвоения и растраты бюджетных средств в особо крупном размере, сообщили в пресс-службе Антикора.
Они подозреваются в хищении более 56 млн тенге путем начисления и выплаты заработной платы лицам, фактически не осуществлявшим трудовую деятельность", - уточнили в Антикоре.
Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.
05.06.2024, 18:00 37386
Казахстанский предприниматель объявлен в розыск в Кыргызстане
Установлены факты финансирования деятельности ОПГ Асанбека со стороны одного из крупных бизнесменов Казахстана
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Бишкек. 5 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанский предприниматель, владелец компании "Вертекс Голд" Владимир Джуманбаев объявлен в розыск в Кыргызстане, сообщает пресс-служба Государственного комитета национальной безопасности КР.
В отношении В.Джуманбаева постановлением Октябрьского районного суда Бишкека заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, а также объявлен в розыск, том числе межгосударственный и по линии НЦБ "Интерпола" для привлечения к уголовной ответственности", - сообщили в ведомстве.
Отмечается, что установлены факты финансирования деятельности ОПГ Асанбека, входившего в международную преступную группировку "Братский круг", со стороны одного из крупных бизнесменов РК.
Джуманбаев, будучи владельцем на территории КР компании ОсОО "В.Г.К.", занимающейся добычей золота, обогащением руд и драгоценных металлов, в период с 2021 по 2023 годы ответственные работники золотодобывающей компании в качестве финансирования деятельности ОПГ по указанию В.Джуманбаева ежемесячно передавали по 1 млн сомов К.Асанбеку", - добавили в пресс-службе.
Напомним, в прошлом году глава ОПГ Кольбаев (Асанбек. - Прим. ред.) был ликвидирован при попытке задержания. ГКНБ Кыргызстана заявил, что стоимость его активов оценивается примерно в $1 млрд.
05.06.2024, 14:44 43756
Задержанный в СКО за закладку наркотиков подросток пять лет проведет за решеткой
При обыске у него было изъято 50 граммов наркотика, что относится к особо крупному размеру
Фото: Polisia.kz
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Петропавловск. 5 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Пять лет тюрьмы получил задержанный за закладку наркотиков 17-летний парень в Северо-Казахстанской области.
17-летнего подростка полиция задержала в ноябре прошлого года. При личном обыске у него было изъято 50 граммов наркотика α-PvP, что относится к особо крупному размеру, сообщает Polisia.kz.
Отмечается, что задержанный активно сотрудничал со следствием, кроме того, на момент вынесения приговора в апреле текущего года ему еще не исполнилось 18 лет. Учитывая это, суд счел возможным снизить срок наказания и приговорил его к пяти годам лишения свободы.
В прошлом году стремление к быстрому обогащению, даже ценой жизни и здоровья соотечественников, привело к задержанию пятерых несовершеннолетних. Напоминаем, в среднем закладчики успевают проработать на наркоторговцев не более трех месяцев. За сбыт наркотиков в особо крупном размере законодательством предусмотрено наказание до 15 лет лишения свободы", - отмечает исполняющий обязанности начальника УПН ДП СКО Руслан Умбетов.
Напомним, в Павлодаре подросток получил 7,5 года лишения свободы за закладки.
Ранее сообщалось, что с начала года в РК за распространение наркотиков задержаны 19 несовершеннолетних. МВД обратилось к казахстанским родителям в связи участившимися случаями распространения наркотиков несовершеннолетними.
05.06.2024, 14:18 44626
Хищения в отделе образования на 2,8 млрд тенге выявлены в Туркестанской области
В бюджет государства возвращено 309 млн тенге
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Туркестан. 5 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Прокурорами Жетысайского района выявлены факты хищения бухгалтерами районного отдела образования 2,8 млрд тенге, сообщает прокуратура региона.
По факту миллиардного хищения бюджетных средств материалы зарегистрированы в ЕРДР по статье Уголовного кодекса РК "Присвоение или растрата вверенного чужого имущества".
Отмечается, что на сегодняшний день в бюджет государства возвращено 309 млн тенге.
Проверки продолжаются и находятся на особом контроле.
Напомним, чиновников управления образования Алматинской области осудили за многомиллионные хищения.
04.06.2024, 19:23 80006
В Актау суд отменил оправдательный приговор сыну полицейского
Уголовное дело направили на новое судебное рассмотрение
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Актау. 4 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Во вторник, 4 июня, в Мангистауском областном суде рассмотрено ходатайство прокуратуры области в отношении сына заместителя начальника департамента полиции ЗКО, обвинявшегося в сбыте наркотиков, сообщает Lada.kz.
Судебная коллегия по уголовным делам суда, рассмотрев ходатайство прокуратуры, его полностью удовлетворила и отменила оправдательный приговор суда присяжных. Уголовное дело направили на новое судебное рассмотрение. Подсудимый взят под стражу в зале суда.
Напомним, 15 мая присяжные в Актау оправдали сына полковника полиции, обвиняемого в сбыте наркотиков. В прокуратуре сообщили, что в деле была собрана полная доказательная база, показания двух свидетелей и другие протоколы следственных действий, подтверждающие виновность подсудимого.
04.06.2024, 17:41 83126
В Шымкенте сотрудник АФМ получил пять лет лишения свободы за разглашение госсекретов
Фото: Depositphotos
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Шымкент. 4 июня. KAZAKHSTAN TODAY - В Шымкенте сотрудник Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу получил пять лет лишения свободы за разглашение государственных секретов, сообщает пресс-служба Главной транспортной прокуратуры.
Приговором межрайонного суда по уголовным делам города Шымкента гражданин К. осужден по части 3 статьи 185 УК РК (Незаконное разглашение государственных секретов) к пяти годам лишения свободы. Это преступление было квалифицировано как одно из наиболее серьезных, угрожающих безопасности государства", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, приговор вступил законную силу.
В ходе судебного разбирательства прокурор представил убедительные доказательства того, что сотрудник на протяжении года передавал секретные сведения третьим лицам", - добавили в Главной транспортной прокуратуре.
Напомним, в 2022 году бывшему заместителю секретаря Совбеза вынесли приговор за госизмену.
04.06.2024, 11:06 86601
Антикор начал досудебное расследование по необоснованному присвоению спортивных званий в Казахстане
Фото: polisia.kz.
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Астана. 4 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционной службой начато досудебное расследование по необоснованному присвоению спортивных званий, сообщает пресс-служба Агентства по противодействию коррупции Казахстана.
В ходе мониторинга социальной сети изучено видеообращение казахстанского бойца смешанных единоборств Ашимова А. о необоснованном присвоении лжеспортсменам спортивных званий "заслуженного тренера Республики Казахстан" и "мастера спорта международного класса Республики Казахстан". Антикоррупционная служба своевременно отреагировала на указанную публикацию и зарегистрировала досудебное расследование", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что лжеспортсмены лишены спортивных званий.
Досудебное расследование продолжается", - заверили в агентстве.
Ранее Антикор заявил о системных коррупционных рисках в сфере спорта.
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