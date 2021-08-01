В Алматы вынесли приговор по делу об изнасиловании малолетнего

ФОТО: ИЛЛЮСТРАЦИЯ

АЛМАТЫ. 31 ИЮЛЯ - Гражданин Noori Khalil, 1996 года рождения, с ноября 2019 года по 2 декабря 2020 года дважды совершил насильственные действия сексуального характера в отношении малолетнего С., 2010 года рождения, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как рассказал на своей официальной странице в Facebook замначальника департамента полиции Алматы Рустам Абдрахманов, 3 декабря 2020 года, когда мать малолетнего потерпевшего находилась у себя дома, при уборке в грязных вещах нашла нижнее белье своего сына, которое было испачкано белыми пятнами.

По словам ребенка, когда он спал ночью, Noori Khalil лежал с ним рядом и совершал развратные действия.

Как выяснилось, Noori Khalil являлся другом сожителя матери ребёнка и иногда оставался у них ночевать.

Воспользовавшись тем, что его оставляли спать в одной комнате с ребенком, он под предлогом совместной игры на мобильном телефоне предлагал ребенку ложиться вместе с ним, на что тот, не подозревая о намерениях извращенца, соглашался. Находясь за спиной ребенка, осуждённый осуществлял свой преступный умысел", - рассказал Рустам Абдрахманов.

В процессе расследования преступления, произошедшего в декабре 2020 года, полицейские узнали ещё об одном аналогичном факте, который произошел в ноябре 2019 года.

По словам ребенка, он воспринимал Noori Khalil как старшего брата, называл его Хан, когда тот приходил к ним домой.

Уголовное дело находилось в производстве следователей управления полиции Жетысуского района.

Преступные деяния Noori Khalil нами были квалифицированы по части 4 статьи 121 УК РК (Насильственные действия сексуального характера, совершенные неоднократно в отношении малолетнего). Noori Khalil приговорен судом к лишению свободы на 20 лет, с пожизненным запретом занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними", - сообщил Рустам Абдрахманов.

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