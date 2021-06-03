В Алматы осуждена мошенница, обманувшая граждан на 185 млн тенге

АЛМАТЫ. 2 ИЮНЯ - Аферистка, завлекавшая казахстанцев в "бизнес", проведёт в колонии 6 лет и 8 месяцев, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.





Досудебным расследованием установлено, что с июня 2018 года по сентябрь 2019 года гражданка Алдабергенова в социальных сетях объявила об открытии инвестиционного проекта. Суть проекта заключалась в увеличении денежных средств путем вложения их для совершения ставок в букмекерские конторы, а также в различные бизнес-проекты. Таким образом, вкладчики перечисляли организатору и другим лицам на банковские карты денежные средства для получения прибыли в размере 30% и 50%, но в последующем так и не получили прибыль. Вложенные средства гражданка Алдабергенова им не вернула", - проинформировал заместитель начальника департамента полиции Алматы подполковник полиции Рустам Абдрахманов.





Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований УП Бостандыкского района по статье УК РК "Мошенничество".





Суд приговорил Алдабергенову к 6 годам и 8 месяцам лишения свободы по статьям "Мошенничество" и "Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой.





Напомним, в августе 2019 года 64 человека обратились в полицию с коллективным заявлением в отношении Дильфузы Алдабергеновой. По словам потерпевших, им причинен материальный ущерб на общую сумму 185 млн 802 тыс. 400 тенге.

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