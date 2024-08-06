В Алматы осуждены бухгалтеры поликлиники за хищение 340 млн тенге

Они начисляли заработную плату и надбавки "мертвым душам"

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Алматы. 5 августа. KAZAKHSTAN TODAY - В понедельник, 5 августа, в районном суде № 2 Медеуского района Алматы огласили приговор бухгалтерам поликлиники № 30, похитившим более 340 млн тенге из бюджета, сообщает пресс-служба суда.





В ходе судебного разбирательства было установлено, что главный и расчетный бухгалтеры с июня 2019 года по ноябрь 2023 года начисляли заработную плату и надбавки на карточные счета лиц, фактически не работающих в поликлинике.





В результате действий по преступной схеме государству причинен материальный ущерб в размере 340 387 113 тенге.





В суде подсудимые признали вину полностью.





Приговором суда Х. признана виновной и ей назначено наказание в виде 7 лет и 6 месяцев лишение свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с материальной ответственностью, на 5 лет. Т. признана виновной и ей назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с материальной ответственностью, на 5 лет", - сообщили в суде.





Приговор не вступил в законную силу.



