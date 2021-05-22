В Алматы полицейские получили по 7 лет колонии за взятки

АЛМАТЫ. 21 МАЯ - Инспектор и полицейский полка патрульной полиции при управлении полиции Алмалинского района города Алматы приговорены к семи годам лишения свободы за коррупцию, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации пресс-службы Агентства РК по противодействию коррупции, инспектор полка патрульной полиции при УП Алмалинского района департамента полиции Алматы Акитбаев Е.С и полицейский Асылбеков Р.Н. приговором Алмалинского районного суда №2 осуждены к 7 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Они подозревались в получении в группе лиц по предварительному сговору взятки в сумме 800 тыс. тенге за непринятие мер по проведению медицинского освидетельствования и дальнейшего привлечения к административной ответственности", - разъяснили в ведомстве.

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