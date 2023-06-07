В Алматы задержана организатор сети элитных эскортниц, занимавшихся проституцией   

Стоимость "встречи" варьировалась от 500 тысяч тенге за один час

Фото: Polisia.kz

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Алматы. 6 июня. KAZAKHSTAN TODAY - Министерством внутренних дел выявлены закрытые социальные сети, через которые в Алматы организовывались приватные секс-вечеринки с участием девушек модельной внешности, оказывающих интимные услуги и эскорт-сопровождение для состоятельных мужчин, - Министерством внутренних дел выявлены закрытые социальные сети, через которые в Алматы организовывались приватные секс-вечеринки с участием девушек модельной внешности, оказывающих интимные услуги и эскорт-сопровождение для состоятельных мужчин, сообщает Polisia.kz.





Сотрудниками департамента по борьбе с организованной преступностью МВД совместно с управлением по борьбе с организованной преступностью департамента полиции на транспорте установлена и задержана организатор и администратор социальных сетей - 25-летняя алматинка. Она осуществляла подбор девушек модельной внешности, готовых оказывать сексуальные услуги за деньги, а также поиск богатых клиентов.









Девушкам она обещала перспективу найти "спонсоров", завести нужные знакомства, увидеть мир и легко устроить свою судьбу. Вступление в группу стоило $300, при этом за проявленную неактивность каждую неделю производилось удаление из группы. За оказанное сводничество фигурантка забирала 40% с полученных от клиента денег, остальное получала девушка, оказавшая интимную услугу. Стоимость "встречи" варьировалась от 500 тысяч тенге за один час", - сообщили в полиции.





По данным МВД, в результате анализа данных совместно с Агентством по финансовому мониторингу установлены обороты ее денежных средств за 2022 год, которые составили свыше 209 млн тенге.





Организатор секс-бизнеса тщательно замаскировала свою деятельность в интернете, где она имела широкую аудиторию в более чем 100 тысяч подписчиков в социальной сети Instagram, позиционируя себя как успешную модель и блогера, с выставлением публикаций о дорогих подарках в виде автомашин, ювелирных изделий, посещений элитных ночных клубов и ресторанов города Алматы, а также неоднократных поездок на зарубежные курорты, при этом официального места работы она не имела", - проинформировали в ведомстве.





Сообщается, что "в результате обысков у подозреваемой изъяты ежедневник с записями по криминальному бизнесу, документы на новое и приобретаемое недвижимое имущество, карманное зеркало с остатками порошкообразного вещества белого цвета, скрученные денежные купюры, предположительно, предназначенные для вдыхания наркотических средств, автомашины марки Lexus ES 250 и Toyota Camry 70, а также обнаружено синтетическое наркотическое вещество "мефедрон" весом 1,72 грамма".





Кроме того, доставлены в управление полиции так называемые элитные эскортницы, состоящие в данных закрытых группах в соцсетях.





По согласованию с прокуратурой по данным фактам начато досудебное расследование по статье 309 УК РК "Организация или содержание притонов для занятия проституцией и сводничество" и статье 297 УК РК "Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов". Подозреваемая водворена в ИВС.





В настоящее время ей грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет с конфискацией имущества. Досудебное расследование продолжается", - отметили в полиции.