В Алматы пресекли попытку контрабанды медицинских масок на 38 млн тенге

Алматы. 20 июля. Kazakhstan Today - В Алматы задержаны члены преступной группировки, которые незаконно вывезли из Казахстана медицинские маски на сумму 38 млн. тенге, передает Kazakhstan Today.

В рамках совместной операции КНБ и МВД РК пресечена попытка членов организованной преступной группы по контрабандному вывозу из Казахстана крупных партий медицинских масок на общую сумму 38 млн тенге, сообщает Polisia.kz

Выяснилось, что все задержанные являются приверженцами деструктивных религиозных течений, ранее судимые за совершение тяжких уголовных правонарушений.

Защитные маски добыты членами ОПГ путем вымогательства и мошенничества в отношении отечественных и иностранных предпринимателей, которые намеревались обеспечить ими казахстанские аптеки.

Сообщается, что членами ОПГ путем угроз в их преступную деятельность были вовлечены отдельные законопослушные граждане.

Полученные денежные средства членами ОПГ тратились на приобретение дорогих автомобилей и брендовых вещей, посещение ресторанов.

В рамках возбужденного уголовного дела арестованы и водворены в следственный изолятор трое приверженцев деструктивных течений. Принимаются меры по возмещению ущерба.

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