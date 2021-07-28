АЛМАТЫ. 27 ИЮЛЯ - В Алматы при реконструкции водопроводных сетей похищено 255,5 млн тенге. По данному делу осуждены 10 человек, в том числе сотрудники управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Директора двух компаний, вступив в преступный сговор с должностными лицами управления энергоэффективности и инфраструктурного развития Алматы, а также с инженером технического надзора ТОО, после победы в тендере заключили договоры на строительство объектов, связанное с реконструкцией водопроводных сетей, после чего получили денежные средства на строительство, но объекты не завершили. Выделенные денежные средства похитили путем присвоения и растраты в особо крупном размере, подписывая фиктивные акты выполненных работ без их фактического выполнения", - сообщили в пресс-службе суда №2 Бостандыкского района.

В результате управлению энергоэффективности причинен ущерб в размере 255 519 537 тенге.

По информации суда, к уголовной ответственности привлечено 10 лиц, которым назначено от 7 до 8 лет лишения свободы, с конфискацией добытого преступным путем имущества (автомашина марки "Урал", земельный участок, квартира в Алматы).

Материальный ущерб взыскан судом в доход государства в сумме 94 666 147 тенге, с учетом того, что в остальной части материальный ущерб возмещен.

Приговор суда не вступил в законную силу.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства