В Алматы проститутки получали заказы через сайт "Друг Вокруг"

Алматы. 26 ноября. Kazakhstan Today - В Алматы проститутки и их клиенты находили другу друга через объявления на сайте "Друг Вокруг", передает Kazakhstan Today.

Только за минувшую ночь сотрудники криминальной полиции Алматы выявили 7 женщин, которые предоставляли интимные услуги за денежное вознаграждение через сайт "Друг Вокруг", сообщили в пресс-службе департамента полиции города.

Услуги клиентам женщины легкого поведения оказывали на съемных квартирах. Минувшей ночью выявили три так называемых притона, в одном из которых трудилась 31-летняя гражданка Узбекистана. Владельцы указанных квартир за предоставление помещения заведомо для занятия проституцией привлечены к ответственности. Меры административного воздействия также были приняты и в отношении женщин, занимающихся проституцией", - рассказал начальник управления криминальной полиции полковник полиции Еркин Инкаров.

Кроме того, по его информации, за истекшие сутки в городе были выявлены два импровизированных массажных салона. Один из них дислоцировался в частном особняке, другой - в квартире одного из домов по улице Аль-Фараби. В обоих салонах работали по пять женщин, которые оказывали клиентам интимные услуги, а также администраторы, один из которых - мужчина.

Задержанные жрицы любви в ходе рейдовых мероприятий были доставлены в департамент полиции, где развернулась мобильная лаборатория по проверке женщин на СПИД. Специалисты профильного центра провели обследование 47 женщин.

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