В Алматы расследуют факт принуждения девушек к занятию проституцией в Южной Корее

Алматы. 23 сентября. Kazakhstan Today - Полицейские Алматы пресекли факт вовлечения девушек в проституцию на территории Южной Кореи, передает Kazakhstan Today.

Жительница Алматы обратилась в полицию с заявлением о том, что малознакомая женщина принуждает её 24-летнюю дочь и ещё одну девушку к занятию проституцией, сообщили в пресс-службе департамента полиции города Алматы.

Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования. Сотрудниками нашего подразделения профильного направления были организованы оперативные и специальные мероприятия, по результатам которых 31-летняя подозреваемая задержана. В настоящее время эта женщина находится под следствием, в ходе которого будет установлен механизм отправки женщин за рубеж и круг лиц, причастных к этому преступному процессу. Расследование только началось. На эти и многие другие вопросы по факту нам удастся найти ответы по окончании досудебного производства", - прокомментировал начальник управления криминальной полиции ДП города Алматы подполковник полиции Есен Искаков.

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