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В Алматы серийный грабитель крупного телосложения вечерами нападал женщин

05.06.2019, 15:10 29242
В Алматы серийный грабитель крупного телосложения вечерами нападал женщин
Алматы. 5 июня. Kazakhstan Today - В Алматы серийный грабитель крупного телосложения вечерами нападал женщин, передает Kazakhstan Today.
 
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы, 30-летний подозреваемый М., крупного телосложения, подбегал и выдергивал из рук женщин сумки и телефоны. На его счету только по Бостандыкскому району 8 эпизодов.
 

Классический метод типичного грабителя: объектом выбирается слабый пол, целью служат ценные вещи и деньги. Женщины догнать не смогут, а даже если догонит такого бугая, как правило, она не сможет дать отпор и нейтрализовать его. Правильнее будет запомнить, во что одет злоумышленник, его рост, особые приметы и в каком направлении он ретировался. Для полиции это важная информация и дает шансы для поимки налетчика по горячим следам", - прокомментировал начальник ОП при УП Бостандыкского района подполковник полиции Еркин Амантаев.

 
В полиции также отметили, что злоумышленник орудовал в период времени с 22.00 до 01.00. 
 
Задержанный ранее уже судим за грабеж. В настоящее время он находится в ИВС ДП Алматы. В связи с неоднократностью эпизодов, полиция просит всех жителей города, кто мог пострадать от преступных действий указанного лица, обратиться по телефонам: 298-52-84, 298-52-81 или 102. 
 
В полиции также описали подозреваемого: смуглый 30-летний мужчина, азиатской внешности, рост 173 сантиметров, спортивного телосложения.
 
Напомним, в Алматы грабители напали на двух парней. В Астане ограбили женщину, только что получившую банковский кредит. В Астане задержали группу грабителей, нападавших на женщин по вечерам.
 

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