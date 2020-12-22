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В Алматы со склада косметики похитили сейф с 8 млн тенге

21.12.2020 22411
В Алматы со склада косметики похитили сейф с 8 млн тенге
Алматы. 21 декабря. Kazakhstan Today - Разбойное нападение на склад косметики в Алматы попало на видео, передает Kazakhstan Today.
 
Четверо злоумышленников совершили налет на склад в микрорайоне Акжар в одиннадцатом часу ночи, уточнили в полиции.
 
Налетчики представились проверяющими из охранной компании, а когда им открыли дверь, то сбили секьюрити с ног. 
 

Злоумышленники целенаправленно шли за сейфом, в котором находилось около восьми миллионов тенге. Они вскрыли помещение и похитили, помимо денежных средств, несколько коробок с декоративной косметикой. Охранник тревогу забил после того, как нападавшие скрылись с места преступления", - рассказал начальник управления полиции Наурызбайского района Дидар Аханов.

 
Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебного расследования. Создана специальная следственно-оперативная группа. В результате комплекса мероприятий подозреваемые были задержаны - это трое жителей Алматинской области и один из ВКО. Самому старшему участнику группы 32 года, младшему - 20 лет. Ранее никто из них к уголовной ответственности не привлекался.
 
По данным полиции, операция по поимке подозреваемых проводилась сотрудниками спецподразделения полиции. Машину с преступниками заблокировали на въезде в город. Похищенный сейф нападавшие сразу после преступления надежно спрятали и договорились вернуться за ним через два дня. К этому времени полиция уже получила информацию о времени и месте встречи. 
 
Выяснилось, что один из задержанных работает в компании экспедитором - именно он навел приятелей на этот объект, зная о доходах компании.
 
Задержанные находятся под стражей. Вещественные доказательства изъяты. Расследование продолжается.

 

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