В Алматы студент с игрушечным пистолетом ограбил пункт быстрого питания

Алматы. 29 апреля. Kazakhstan Today - В Алматы по горячим следам задержан студент, ограбивший популярный фаст-фуд, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы, 26-летний мужчина пошел грабить точку быстрого питания один, прихватив с собой раскладной нож, игрушечный пистолет, медицинскую маску и перчатки. Со слов самого задержанного, на это его вдохновил американский фильм "Город воров".

"Парень зашел в заведение и прошел в туалет. Там он накинул капюшон, надел маску, перчатки, достал псевдопистолет и подошел к кассе. Направив пистолет на обслуживающий персонал, он потребовал все наличные из кассы. Рабочие отдали выручку в размере 300 тысяч тенге. Далее в одном из дворов микрорайона грабитель, сняв верхнюю одежду, завернул орудие преступления в кофту, выкинул в мусорное ведро и направился вверх по улице. В это время экипаж дорожно-патрульной полиции "Буран-110" уже прочесывал местность. Полицейские заприметили парня, схожего по описаниям потерпевших. При проверке документов парень сам признался в содеянном", - рассказал командир полка дорожно-патрульной полиции МПС ДП города Алматы полковник полиции Манап Саттаров.

По его словам, задержанный учится на 4-м курсе в одном из вузов Алматы и ранее к уголовной ответственности не привлекался. В отношении задержанного зарегистрировано досудебное расследование по статье УК РК "Грабеж". Проводятся следственные действия.

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