Алматы. 4 февраля. Kazakhstan Today - В Алматы судью задержали при получении $10 тыс., передает Kazakhstan Today.



"2 февраля 2019 года в результате проведенных совместных мероприятий Национальным бюро по противодействию коррупции РК и отделом внутренней безопасности Верховного суда РК при получении $10 000 задержан судья суда №2 Ауэзовского района Алматы Андрей Штейнке", - сообщили в пресс-службе Верховного суда.



По информации пресс-службы, в настоящее время ведутся соответствующие оперативно-следственные мероприятия.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства