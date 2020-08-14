В Алматы вооруженный мужчина напал в подъезде на пенсионерку

Алматы. 13 августа. Kazakhstan Today -13 августа, около 13.00, в Алмалинском районе Алматы 28-летний мужчина в подъезде жилого дома напал на женщину и пытался завладеть ее сумкой, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает Polisia.kz , женщина сняла деньги в банкомате и пошла домой.

Я сначала подумала, сосед, пыталась пропустить его вперед. Он как схватится за мою сумку. Я не стала отпускать ее. Он взял нож и стал резать им лямки сумочки, изрезал мои руки. В подъезде я кричала, думала, кто-то услышит. Но никто не помог. Он побежал, двое прохожих за ним", - рассказала подробности пострадавшая.

При несении службы на патрульном участке на пересечении улиц Богенбай батыра и Айтиева полицейских остановили прохожие и сообщили, что кварталом выше двое мужчин пытаются ограбить одного, якобы дерутся.

Полицейские проследовали к указанному месту, где выяснили подробности происходящего. По подозрению в совершении преступления задержан 28-летний гражданин И. У него изъят нож. Пострадавшей вызвали скорую. Пенсионерка опознала в задержанном грабителя. Подозреваемый признался в содеянном.

Мне деньги были нужны, материальные трудности. На Толе би ее увидел и шел за ней. Сожалею", - пояснил гражданин И.

Как сообщили в управлении полиции Алмалинского района, по данному факту начато досудебное расследование. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства