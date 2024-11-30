29.11.2024, 15:15 38151
В Алматы вынесли приговор виновнице смертельного ДТП с автобусом
Виновнице отсрочили наказание до достижения ее малолетним ребенком 3 лет и 9 месяцев
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Алматы. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Алмалинским районным судом рассмотрено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека.
По материалам суда, обвиняемая, управляя автомобилем, не обратила внимания на знак "уступи дорогу" и выехала на проезжую часть, где столкнулась с автобусом. Автобус по инерции допустил наезд на светофор, после чего выехал на тротуар, где столкнулся со зданием магазина. В результате ДТП один из пассажиров автобуса получил смертельные травмы и скончался до приезда сокрой помощи.
Обвиняемая свою вину полностью признала и просила не лишать ее свободы, так как у нее имеется малолетний ребенок.
В результате суд приговорил виновницу ДТП к лишению свободы сроком на 2,5 года, но отсрочил наказание на три года до достижения ее ребенком 3 лет 9 месяцев.
Напомним, данное ДТП с участием маршрутного автобуса № 18 произошло в июне текущего года на пересечении улиц Макатаева и Масанчи. Один человек погиб, 22 пострадавших были госпитализированы.
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29.11.2024, 21:16 26966
Жителей Туркестана оштрафовали на 369 тысяч тенге за ввоз религиозной литературы
У мужчин изъяли 39 книг
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Туркестан. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники транспортной полиции изъяли у жителей Туркестана 39 книг религиозного содержания. Двое мужчин оштрафованы на общую сумму 369 тысяч тенге, сообщает Polisia.kz.
Инцидент произошел по прибытии авиарейса из Абу-Даби в Туркестан. Во время прохождения досмотра в аэропорту задержаны двое 59-летних жителей Туркестана.
В ходе проверки у задержанных изъяли 39 книг религиозного содержания. Полицейские составили административные протоколы на правонарушителей за нарушение законодательства РК о религиозной деятельности и религиозных объединениях. Каждый из мужчин был привлечен к административной ответственности и оштрафован на сумму 50 МРП (184 600 тенге).
Ранее пять граждан Казахстана были задержаны в Алматы, Алматинской и Улытауской областях по подозрению в организации религиозно-экстремистской деятельности.
29.11.2024, 13:57 42886
Общественницу подозревают в присвоении 55 млн тенге в Кызылординской области
Фото: Depositphotos
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Кызылорда. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Участницу нескольких общественных организаций подозревают в мошенничестве и хищении более 55 млн тенге у предпринимателей, сообщает Агентство по финансовому мониторингу РК Кызылординской области.
В отношении общественницы ведется досудебное расследование по факту мошенничества, она взята под домашний арест.
Гражданка подозревается в получении через доверенных лиц за исключение из актов проверки нарушений, выявленных в сфере детского творчества и спорта, на предмет несоответствия предъявляемым требованиям к субъектам предпринимательства оказывающих услуги по платформе "Даму бала", - сообщили в АФМ.
Проверка показала несоответствие спортивного инвентаря заданным требованиям, нарушение учета посещения детей, неполное соответствие систем видеонаблюдения и другие нарушения в части обеспечения безопасности детей, посещающих спортивные секции.
Ранее в Астане задержали активистку волонтерского движения и учредителя общественного благотворительного фонда Перизат Кайрат. Ее подозревают в хищении 1,5 млрд тенге, собранных для пострадавших от паводков казахстанцев.
На украденные деньги подозреваемая путешествовала, приобретала элитные недвижимость и автомобили, покупала брендовые украшения и аксессуары. После того, как дело получило огласку, Кайрат была уволена с поста президента Федерации паранастольного тенниса. Позже в деле появился еще один эпизод. Кайрат подозревают в хищении свыше 200 млн тенге, собранных для жителей Палестины.
29.11.2024, 13:14 44521
Подозреваемого в изнасиловании девушки полицейского арестовали в Астане
Фото: Depositphotos
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Астана. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане арестован сотрудник полиции из Акмолинской области, которого подозревают в изнасиловании девушки, сообщают СМИ.
Как сообщает ZTB.kz, 21 ноября в полицию обратилась молодая женщина с заявлением о том, что ее изнасиловал неизвестный мужчина в форме сотрудника полиции.
В правоохранительных органах агентству сообщили, что речь идет об оперуполномоченном ОП Бурабайского района ДП Акмолинской области. Он женат и работает в органах с 2022 года.
В ДП Астаны сообщили, что по данному факту возбуждено уголовное дело.
Проводится расследование. Подозреваемый - бывший сотрудник полиции задержан и водворен в ИВС. Он уволен из ОВД по отрицательным мотивам. Иные данные досудебного расследования согласно статье 201 УПК РК разглашению не подлежат", - сообщили в полиции.
Напомним, ранее в ЗКО задержали полицейского, которого подозревают в убийстве мужчины. Ранее подозреваемый был уволен из органов по отрицательным мотивам.
29.11.2024, 11:10 47951
Поджег квартиру с детьми: в Атырауской области виновника в жестоком убийстве приговорили к пожизненному лишению свободы
Приговор еще не вступил в законную силу
Фото: Depositphotos
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Атырау. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Специализированный межрайонный суда по уголовным делам Атырауской области приговорил жителя региона к пожизненному лишению свободы по делу о жестоком убийстве, сообщает пресс-служба суда.
Подсудимый признан виновным (...) Он приговорен к пожизненному лишению свободы. В пользу потерпевших взыскан материальный и моральный ущерб", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что приговор еще не вступил в законную силу.
В судом установлено, что он встречался с потерпевшей, которая позже из-за разногласий решила прекратить отношения. Но подсудимый всячески беспокоил женщину, проникал в ее квартиру через окно второго этажа, угрожая поджечь ее бензином, если она не продолжит с ним отношения.
Подсудимый проник через окно спальной комнаты в квартиру потерпевшей и приставил к ней нож, угрожая убить. Опасаясь за свою жизнь, потерпевшая сказала подсудимому, что ее дети спят и она хочет донер, тем самым обманув, выпроводила подсудимого из квартиры и позвала на помощь своего знакомого. Тот сказал подсудимому, чтобы он не беспокоил девушку. Потерпевшая, зная, что подсудимый вернется, попросила знакомого остаться с ней и детьми. Подсудимый, увидев, как потерпевшая со своим знакомым вместе вошли в квартиру, разозлившись, из ревности купил пятилитровую бутылку бензина, взяв зажигалку и бумагу, снова проник в квартиру", - сообщили в пресс-службе.
Уточняется, что подсудимый, зная, что в квартире спят дети и знакомый потерпевшей, облив бензином, поджег жилье и скрылся с места происшествия.
Из-за сильного пожара и получившая сильные ожоги потерпевшая не смогла добраться до детей и спасти их, знакомый, разбив окно, выпрыгнули с потерпевшей на улицу. В результате в квартире погибли 10-летний сын и 7-летная дочь потерпевшей, сама она скончалась от ожогов в больнице, ее знакомый выжил", - добавили в суде.
Ранее на 20 лет посадили казахстанку, задушившую своих дочерей.
29.11.2024, 11:03 49361
Мстили за расследование хищений: участников нападения на следователя осудили в Астане
Преступники напали на следователя в подъезде
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Астана. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Суд по уголовным делам Астаны вынес приговор участникам нападения на следователя, сообщает столичная прокуратура.
Сотрудник правоохранительных органов вел расследование в отношении должностных лиц одного из центральных госорганов и руководства ТОО по факту хищения. В ходе следствия он арестовал активы компании. Из мести трое осужденных организовали нападение на следователя.
Реализуя преступный умысел, они прибыли к месту жительства потерпевшего и напали на него в подъезде дома. В суде государственным обвинителем вина участников нападения доказана полностью", - сообщили в ведомстве.
Суд приговорил организатора нападения к 5 годам лишения свободы, двое других участников получили 4 и 3 года лишения свободы соответственно.
Приговор вступил в законную силу.
Ранее сообщалось о нападении на контролера автобуса в Алматы. Хулиган, вооруженный кухонным ножом, нанес ему ножевые ранения. Подозреваемого задержали по горячим следам.
29.11.2024, 10:34 50221
Полицейские предупредили о мошенниках, продающих несуществующие товары через интернет
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Кокшетау. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - За сутки полицейские в Акмолинской области установили личности трех подозреваемых в ранее совершенных мошенничествах, связанных с продажей несуществующих товаров через интернет, сообщает Polisia.kz.
В отдел полиции Зерендинского района обратилась местная жительница и сообщила, что второго сентября текущего года неизвестный мужчина под предлогом продажи двигателя для автомобиля завладел принадлежащими ей денежными средствами. Сумма ущерба составила один миллион тенге. Женщина связалась с автором объявления на сайте ОLХ, чтобы обсудить сделку, однако после получения денег продавец перестал выходить на связь.
Двое других жителей региона также пострадали от действий мошенников. Акмолинцы намеревались приобрести мобильные телефоны по объявлению о продаже недорогих гаджетов в Telegram. Во всех случаях покупатели остались без денег и товара.
В результате оперативно-розыскных мероприятий личности подозреваемых установлены сотрудниками полиции, по всем фактам начаты досудебные расследования.
Чтобы не стать жертвой мошенничества, рекомендуем использовать только проверенные площадки для покупок, изучать отзывы о продавце и по возможности выбирать оплату при получении товара. Соблюдение этих рекомендаций поможет защитить ваши деньги и сделать онлайн-покупки безопасными", - отметили в полиции.
28.11.2024, 20:03 66321
Жители Туркестанской области занимались незаконной добычей гравия
Фото: Polisia.kz
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Туркестан. 28 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Туркестанской области полицейские пресекли действия группы, занимавшейся незаконной добычей гравия, сообщает Polisia.kz.
Сотрудники подразделения по борьбе с организованной преступностью департамента полиции региона задержали четырех подозреваемых, которые самовольно осуществляли реализацию полезных ископаемых (гравия). Причиненный ущерб составил более 437 млн тенге.
В ходе обыска полицейские изъяли у подозреваемых один экскаватор, один погрузчик, четыре грузовых автомобиля и другие вещественные доказательства.
Возбуждено уголовное дело, проводятся следственно-оперативные мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.
Ранее в Актюбинской области недропользователей уличили в самовольной добыче полезных ископаемых.
27.11.2024, 17:10 80711
Сотрудника режимного отдела ДУИС по Карагандинской и Улытауской областям осудили на два года за пытки
Он лишен специального звания майора юстиции
Фото: pexels
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Караганда. 27 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Заместителя начальника режимного отдела учреждения департамента уголовно-исполнительной системы по Карагандинской и Улытауской областям осудили на два года лишения свободы за пытки осужденного, сообщает пресс-служба прокуратуры Карагандинской области.
Сотрудник признан виновным по части 2 статьи 146 Уголовного кодекса (Жестокое, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение, пытки) и приговорен к двум годам лишения свободы. Ему также запрещено занимать должности на государственной службе и в правоохранительных органах в течение трех лет", - проинформировали в пресс-службе.
Кроме того, осужденный лишен специального звания майора юстиции, а также ему назначены взыскания в фонд компенсации потерпевшим. По данным прокуратуры, приговор еще не вступил в законную силу.
Ранее сотрудника полиции осудили за пытки доставленного по январским событиям в Алматы.
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