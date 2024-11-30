В Алматы вынесли приговор виновнице смертельного ДТП с автобусом

Виновнице отсрочили наказание до достижения ее малолетним ребенком 3 лет и 9 месяцев

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Алматы. 29 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Алмалинским районным судом рассмотрено уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека.





По материалам суда, обвиняемая, управляя автомобилем, не обратила внимания на знак "уступи дорогу" и выехала на проезжую часть, где столкнулась с автобусом. Автобус по инерции допустил наезд на светофор, после чего выехал на тротуар, где столкнулся со зданием магазина. В результате ДТП один из пассажиров автобуса получил смертельные травмы и скончался до приезда сокрой помощи.





Обвиняемая свою вину полностью признала и просила не лишать ее свободы, так как у нее имеется малолетний ребенок.





В результате суд приговорил виновницу ДТП к лишению свободы сроком на 2,5 года, но отсрочил наказание на три года до достижения ее ребенком 3 лет 9 месяцев.



