В Алматы выявили фейковую мониторинговую группу

АЛМАТЫ. 29 МАРТА - В компьютерный клуб Алматы, который является участником пилотного проекта, пришла якобы с проверкой мониторинговая группа, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила заместитель директора по правовым вопросам Палаты предпринимателей Алматы Салтанат Лесбаева.

Со слов предпринимателя, мониторинговая группа сразу вызвала подозрение, так как участники группы, впервые слышали о проекте Ashyq и обвинили его в том, что компьютерным клубам вообще нельзя работать.

Группа состояла из четырёх человек, один из них сотрудник полиции, который предъявил служебное удостоверение и представился как капитан полиции. Остальные трое, по словам капитана полиции, сотрудники СЭС и акимата, но при этом служебных удостоверений не показали",- рассказала Салтанат Лесбаева.

По мнению лжемониторинговой группы, компьютерный клуб работал необоснованно, вопреки постановлению главного санитарного врача Алматы и компьютерным клубам не давали разрешения на возобновление деятельности, в связи с чем капитан полиции потребовал у предпринимателя закрыть клуб.

Хотелось бы предупредить бизнес, что списки членов мониторинговых групп опубликованы на сайтах районных акиматов, на сайте Infokazakhstan.kz, в разделе мониторинговые группы https://infokazakhstan.kz/monitoring_groups, а также отметить, что сейчас сотрудникам СЭС не разрешается посещать объект предпринимательства без предварительной регистрации проверки. Кроме того, в составе мониторинговых групп включены представители Палаты предпринимателей Алматы для защиты ваших прав и законных интересов. Поэтому при посещении вашего объекта мониторинговыми группами убедительно просим сверяться с вышеуказанными списками", - написала заместитель директора по правовым вопросам Палаты предпринимателей.

В настоящее время Палатой направлено обращение в прокуратуру города для проверки данного факта и привлечения виновных лиц к ответственности за незаконное вмешательство в предпринимательскую деятельность.

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