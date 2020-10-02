В Алматы задержали афериста, присвоившего почти миллион долларов

Алматы. 1 октября. Kazakhstan Today - В Алматы задержан мужчина, обманувший нескольких человек на очень крупные суммы. Полиция разыскивает других возможных пострадавших от его действий, передает Kazakhstan Today.

24-летний мужчина под предлогом участия в банковских торгах по залоговому движимому и недвижимому имуществу обманывал родственников и знакомых, завладевая их денежными средствами в особо крупном размере, сообщает Polisia.kz.

Подозреваемый И. никакой связи с банками не имел, но поверхностно знал систему аукциона залогового имущества. Своих жертв он уверял, что можно выгодно приобрести жилище или автомобиль за цену значительно ниже рыночной. Разумеется, для этого необходимы были денежные средства. Один из клиентов в надежде приобрести сразу несколько объектов имущества доверил ему 182 млн тенге, другой наивный гражданин "вручил на дело" $386 тысяч ", - сказал начальник управления криминальной полиции ДП города Алматы Еркин Инкаров.

Сумма нанесенного материального ущерба составляет на сегодняшний день около одного миллиона долларов.

Естественно, никаких обязательств он выполнять и не собирался. Деньги он тратил легко: успел купить себе две квартиры, новенький автомобиль, слетать за границу, в общем, жил на широкую ногу. Но недолго. На данный момент подозреваемый задержан и водворен в ИВС ДП города Алматы. Он подозревается по статье УК РК "Мошенничество, совершенное в крупном размере". Граждан, пострадавших от преступных деяний данного лица, просим связаться с нами по номерам телефонов: 8-701-666-69-54, 8-707-834-83-33 или 102", - сказал полковник Инкаров.

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