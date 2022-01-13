В Алматы задержали группу мародеров

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АЛМАТЫ. 12 ЯНВАРЯ - В Алматы задержали закладчиков наркотиков, которые участвовали в мародерстве во время беспорядков, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации управления полиции Алмалинского района, пятеро молодых людей в возрасте от 21 года до 27 лет задержаны днем в центре города. Среди них две девушки.

Подозреваемые делали закладки наркотических средств. На съемной квартире задержанных обнаружен и изъят синтетический наркотик, расфасованный для розничной реализации, а также цифровая техника, добытая фигурантами преступным путем в ходе мародерства", - сообщили в департаменте полиции Алматы.





Отмечается, что всего обнаружено и приобщено к материалам уголовного дела свыше 70 магнитных свертков с порошкообразным веществом, процессоры и мониторы от компьютеров, ноутбуки, телевизоры, проекторы, клавиатуры, шлем для виртуальных игр, одежда, а также военизированная амуниция.

Подозреваемые взяты под стражу. Их личности проверяются на причастность к другим противоправным действиям.