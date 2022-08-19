В Алматы задержали подозреваемого в избиении женщины
18.08.2022, 13:19 11436
АЛМАТЫ. 18 АВГУСТА - Полицейский задержали жителя Алматинской области, который избил 28-летнюю алматинку, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Подозреваемый, находясь на территории садоводческого общества в Медеуском районе, беспричинно цинично избил женщину", - информирует Рolisia.kz.
Сообщается, что он водворен в изолятор временного содержания. Уголовное дело расследуется по статье 293 УК РК (Хулиганство).
Ранее сообщалось, что в Алматы вынесен приговор жестоко избившему собственную мать местному жителю.
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В Абайской области студенты занимались закладкой наркотиков
18.08.2022, 20:43 4581
Фото: Polisia.kz
СЕМЕЙ. 18 АВГУСТА - Оперативники управления по противодействию наркопреступности ДП Абайской области по подозрению в незаконном сбыте психотропных веществ в пригороде Семея задержали троих студентов местных колледжей в возрасте 18 лет, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Задержанные получали заказы через Telegram-каналы и интернет-сайты по продаже психотропных веществ. Их работа заключалась в том, чтобы делать закладки на территории города, сообщает Polisia.kz.
При проведении обысков у "продавцов" обнаружены и изъяты расфасованные полиэтиленовые свертки в количестве 34 штук. Изъятое вещество является синтетическим наркотиком альфа-PVP, общий вес которого составил более 13 г, что является особо крупным весом.
В настоящее время по факту сбыта проводится досудебное расследование по статье 297 УК РК. Сотрудники полиции проводят все необходимые следственные мероприятия, направленные на детальное установление обстоятельств, проверку поступившей информации и показаний задержанных в целях пресечения каналов поставки наркотических средств на территорию Абайской области.
Все фигуранты водворены в изолятор временного содержания управления полиции Семея. Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.
Дело о финпирамиде: вайнерам продлили арест
18.08.2022, 19:36 5811
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 18 АВГУСТА - Вайнерам Мейржану Туребаеву и Мейирхану Шерниязову продлили срок содержания под стражей до 18 сентября, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По сообщению специализированного межрайонного следственного суда Алматы 17 августа постановлением суда удовлетворено ходатайство о санкционировании продления срока содержания под стражей в отношении подозреваемых в период ознакомления с материалами дела на 30 суток, то есть до 18 сентября. Постановление суда не вступило в законную силу", - сообщает пресс-служба Алматинского городского суда.
Как сообщалось ранее, трех казахстанских блогеров - Мейржана Туребаева, Азизжана Саидбаева и Мейирхана Шерниязова подозревают в создании финансовой пирамиды. Вайнер Саидбаев объявлен в розыск.
Судья Костанайского облсуда задержан за крупную взятку
18.08.2022, 17:03 7741
КОСТАНАЙ. 18 АВГУСТА - Судья Костанайского областного суда задержан с поличным при получении взятки в особо крупном размере, передает KAZAKHSTAN TODAY.
17 августа в результате взаимодействия Комитета национальной безопасности и отдела внутренней безопасности Верховного суда в Костанае задержан с поличным судья Костанайского областного суда при получении крупной взятки", - сообщили в пресс-службе Верховного суда РК.
Взятка предназначалась за положительное решение суда в пользу заинтересованной стороны.
Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.
Следственным департаментом КНБ проводится досудебное расследование по статье 366, часть 3, УК РК "Получение взятки в особо крупном размере", - сообщили в суде.
Похитителей субсидий для крестьянских хозяйств осудили в Костанайской области
18.08.2022, 16:17 8621
КОСТАНАЙ. 18 АВГУСТА - Департамент Агентства по финансовому мониторингу Костанайской области установил факт совершения хищения бюджетных средств на сумму 484 млн тенге в рамках государственной инвестиционной программы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Средства были выделены крестьянским хозяйствам в качестве субсидии для приобретения оборудования по подъему воды со скважин с использованием солнечной энергии. Судом трое подсудимых признаны виновными в совершении правонарушения. Приговор вступил в законную силу", - сообщает АФМ.
Одному фигуранту дела суд назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы, остальным назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 6 лет.
Приверженца деструктивного течения подозревают в насилии в отношении несовершеннолетних
18.08.2022, 13:35 10546
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 18 АВГУСТА - Приверженца деструктивного религиозного течения подозревают в насильственных действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних, передает KAZAKHSTAN TODAY.
15 августа по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних задержан находящийся в республиканском розыске приверженец запрещенной в Казахстане религиозно-экстремистской организации "Таблиги Джамаат" - житель города Темиртау, 51-летний гражданин ", - информирует Polisia.kz.
Злоумышленник длительное время скрывался в Турции и Кыргызстане.
Сообщается, что для дальнейшего уголовного расследования мужчина будет передан уполномоченным органам Карагандинской области.
В Алматы вынесен приговор жестоко избившему собственную мать местному жителю
18.08.2022, 12:45 12041
Фото: кадр из видео
АЛМАТЫ. 18 АВГУСТА - Алатауский районный суд вынес приговор местному жителю, который жестоко избил собственную мать - пенсионерку, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщает телеканал Аlmaty.tv, суд признал его виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 107 УК РК (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).
Ему назначили 1 год 6 месяцев ограничения свободы с установлением пробационного контроля.
По данным телеканала, за уголовное правонарушение ему грозило лишение свободы до трех лет. Но во время процесса пенсионерка простила сына.
Напомним, вопиющий инцидент произошел еще весной в частном секторе Алатауского района и попал на камеру видеонаблюдения. Сначала конфликт случился между двумя женщинами. После чего в ситуацию вмешался мужчина, который начал избивать тростью пожилую женщину.
На 17 лет осужден житель Туркестанской области за жестокое убийство жены
18.08.2022, 10:24 13816
ТУРКЕСТАН. 18 АВГУСТА - Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Туркестанской области вынес приговор в отношении местного жителя, который забил до смерти супругу на глазах собственных детей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Трагедия произошла 28 апреля 2022 года. По материалам дела, мужчина совершил преступление в состоянии алкогольного опьянения. Причиной тому послужили события 5-летней давности, сообщает Otyrar.kz.
Установлено судом: 28 апреля 2022 года М., распивая спиртное у себя дома, вспомнив измену жены 5-летней давности, в порыве ревности и ярости начал избивать ее обеими руками и ногами в присутствии малолетних детей. Потерпевшая от полученных травм скончалась на месте", - сообщили в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Туркестанской области.
Вина подсудимого полностью доказана материалами уголовного дела: заключениями судебно-медицинской экспертизы, показаниями потерпевших и свидетелей. Подсудимый вину свою признал, в содеянном раскаялся.
Приговором суда М. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2, пункт 5, статьи 99 УК, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности", - сообщили в суде.
Приговор не вступил в законную силу.
Двойное убийство произошло в Актау
17.08.2022, 20:32 19111
Фото: Polisia.kz
АКТАУ. 17 АВГУСТА - 17 августа в 10.40 на пульт дежурного "102" поступило сообщение о том, что в одной из квартир 14-го микрорайона обнаружены тела мужчины и женщины, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Полицейские по горячим следам установили и задержали 28-летнего подозреваемого, сообщает Polisia.kz.
Его доставили в управление полиции Актау. Данный факт зарегистрирован по статье 99, часть 2, УК РК. Ведется расследование. Иная информация в интересах следствия не разглашается.
Министерство просвещения опубликовало новый вариант приказа, в котором новый учебный год предлагается начать 1 сентября и завершить 31 мая. Считаете ли вы разумным решение продлить учебный год для детей?