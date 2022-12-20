В Алматы изъяли крупную партию кокаина

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Потерпевшая и ее представитель настаивали на максимальном наказании

Павлодар. 19 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Павлодарский городской суд № 2 вынес приговор четверым жителям города за групповое изнасилование по предварительному сговору, сообщает пресс-служба суда.





Обстоятельства дела неизвестны, судебное заседание было закрытым, информирует pavlodarnews.kz.





По данным пресс-службы, прокурор просил приговорить одного из обвиняемых к 11 годам и шести месяцам лишения свободы, двоих - к 11 годам, одного - к девяти. Потерпевшая и ее представитель настаивали на максимальном наказании для троих подсудимых, последнего они простили, он же частично признал вину.





В суде напомнили, что за групповое изнасилование по предварительному сговору предусмотрено лишение свободы от девяти до 12 лет. Смягчающим обстоятельством для одного из подсудимых стало наличие ребенка, для второго - частичное признание. Отягчающим посчитали то, что преступление павлодарцы совершили в алкогольном опьянении.





Учитывая степень общественной опасности преступления и личности подсудимых, суд назначил А.А. девять лет и один месяц лишения свободы, И.М., Г.Э. и М.Д. - девять лет лишения свободы", - добавили в пресс-службе суда № 2.





Приговор в законную силу не вступил.



