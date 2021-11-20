В Алматы задержан водитель, который сбил пенсионерку и скрылся

АЛМАТЫ. 19 НОЯБРЯ - Полиция Алматы нашла водителя, который сбил пенсионерку, забрал ее с собой, а потом высадил во дворе и скрылся, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На странице kris.p.almaty.official в Instagram сообщается, что 16 ноября между 17.00 и 18.00 пожилую женщину сбила машина на пересечении улиц Розыбакиева и Кабанбай батыра.

Он сбил бабульку нашу, потом забрал с собой и оставил где-то во дворе. Не знаем, как она дошла до дома. Мы вызвали скорую, ее забрали в больницу. У нее ушибы головы, сломаны нога, ребра и бедро", - написал автор.

В департаменте полиции Алматы сообщили, что водитель задержан.

Водитель установлен и привлечен к ответственности за наезд на пешехода, а также оставление места ДТП. Данный факт был зарегистрирован в тот же день, 16 ноября. Расследуется он Управлением полиции Алмалинского района ДП Алматы", - сообщили в ведомстве.



