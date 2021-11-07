Фото: скриншот из видео
АЛМАТЫ. 6 НОЯБРЯ - В Алматы в результате столкновения автобуса и троллейбуса пострадали семь человек, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщили в городском департаменте полиции, 6 ноября 2021 года, в 12.36, водитель за рулем автобуса марки Yuotong, следуя по улице Толе би в восточном направлении, на пересечении с проспектом Абылай хана, проехав на запрещающий красный сигнал светофора, допустил столкновение с троллейбусом марки Yuong man, который двигался по проспекту Абылай хана в южном направлении.
В результате ДТП пассажиры троллейбуса марки Yuong man: 1962, 1974, 1996 годов рождения, пассажиры автобуса марки Yuotong: 1997, 1977 годов рождения, водитель троллейбуса 1966 года рождения и водитель автобуса 1986 года рождения с телесными повреждениями были доставлены в медицинские учреждение. Материал находится в производстве УП Алмалинского района", - сообщил начальник управления дознания ДП города Алматы подполковник полиции Олжас Шарипов.
Видео с места ДТП появилось в соцсетях.