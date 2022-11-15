В Алматы задержаны члены ОПГ, организовавшие подпольное казино

Фото: Polisia.kz

Алматы. 14 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В ночь на 13 ноября подразделениями департамента по борьбе с организованной преступностью МВД проведена спецоперация по задержанию преступной группы, организовавшей в одном из скрытых помещений города Алматы на улице Сатпаева подпольное казино.

Запрещенное игорное заведение дислоцировалось в подвальном помещении многоквартирного жилого дома в Бостандыкском районе города. Вход туда был исключительно по кодовому слову, сообщает Polisia.kz

В момент спецоперации в казино находились свыше 20 посетителей, среди них были игроки с 30-летним стажем.

В результате операции изъято свыше 20 единиц игрового оборудования, крупная сумма денежных средств, документация со списками имен посетителей, записями прихода и расхода денег.

Предварительная сумма дохода от преступной деятельности составляет свыше 5 миллионов тенге в сутки.

По данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 307, часть 1, УК РК (Организация незаконного игорного бизнеса).

В настоящее время проводятся оперативные мероприятия по установлению и привлечению к ответственности организаторов подпольного казино.