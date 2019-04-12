Алматы. 11 апреля. Kazakhstan Today - В Алматы задержаны еще двое подозреваемых в нападении на полицейских, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Алматы, минувшей ночью оба скрывавшихся от следствия фигуранта: 26-летний Б. и 25-летний О. - были задержаны сотрудниками криминальной полиции. Один из подозреваемых намеревался покинуть пределы страны и скрыться в соседней республике. Автомашина марки "Субару", на которой в момент преступления злоумышленники передвигались, найдена и приобщена к материалам уголовного дела.

Напомним, два оперуполномоченных Управления полиции Наурызбайского района старший лейтенант полиции Мухиддинов и капитан полиции Кожаев получили поникающие ножевые ранения в ходе задержания подозреваемых в совершении преступления в отношении частного извозчика. Двое из четверых фигурантов были задержаны оперативниками в течение пяти часов вследствие спецплана "Перехват".

Подозреваемые водворены в изолятор временного содержания. Досудебное расследование по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов проводится следственным управлением ДП города Алматы.

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