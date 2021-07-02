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В Алматы задержаны наркозакладчики

01.07.2021 7507
АЛМАТЫ. 1 ИЮЛЯ - В Алматы по подозрению в распространении синтетических наркотиков задержаны мужчины 20 и 25 лет, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации пресс-службы департамента полиции Алматы, закладчики синтетических наркотиков 20 и 25 лет орудовали в спальном районе города.
 

Один из задержанных уже успел реализовать почти всю партию, у него оставалось всего несколько свертков. Доказательство своей "работы" он снимал на телефон. Потом предоставлял "работодателю", - рассказали в полиции.

 
Следователями назначена судебно-химическая экспертиза, которая установит происхождение вещества. 
 
Отмечается, что изъятая партия - крупная. 
 
По данному факту в управлении полиции Ауэзовского района начато официально уголовное производство, добавили в пресс-службе. 
 

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