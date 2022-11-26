В Алматы задержаны подозреваемые в нападении на офис редакции ElMedia

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Алматы. 25 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы задержали двух 18-летних подозреваемых в нападении на офис редакции ElMedia.
По информации департамент полиции Алматы, один из задержанных - житель Алматы, второй - Тараза.
Действия фигурантов квалифицируются по статье 434 КоАП "Мелкое хулиганство", уточняет Polisia.kz.
Материал производства для принятия решения будет направлен в суд.
Отмечается, что задержанные признались в совершенном деянии.
Другие обстоятельства дела устанавливаются.
Как сообщили в редакции ElMedia, вчера ночью были разбиты витрины входной группы административного здания, где находится редакция ElMedia.
По словам журналистов, это уже не первое нападение на офис. Так, в ночь перед выборами входную группу забросали камнями.
Ранее, в середине октября, было две подобные атаки.