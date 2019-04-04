В Алматы злоумышленники представились полицейскими и ограбили прохожих

Алматы. 3 апреля. Kazakhstan Today - В Алматы задержали мужчин, которые грабили прохожих, представляясь сотрудниками полиции, передает Kazakhstan Today.

Первым на сигнал об ограблении отреагировал экипаж дорожно-патрульной полиции "Буран-173". Двое мужчин рассказали полицейским, что сегодня утром, когда они шли на работу, их остановили злоумышленники, которые представились полицейскими. Они рассказали, что в этом районе только что совершен грабеж, в связи с чем якобы проверяют всех подозрительных лиц.

"Один из потерпевших без промедления отдал свой мобильный лжеполицейскому. На требование предъявить служебные удостоверения, фигуранты мгновенно сменили образ с полицейских на "смотрящих" района и отобрали телефон силой. Сразу несколькими нарядами была организована тщательная проческа местности. В сквере неподалеку подозреваемые были задержаны. Потерпевшие опознали в них своих обидчиков", - рассказал подробности дела командир полка дорожно-патрульной полиции управления местной полицейской службы ДП города Алматы полковник полиции Манап Саттаров.

По данному факту зарегистрировано досудебное расследование по статье УК РК "Грабеж". Сообщается, что оба задержанных - безработные. Они водворены в ИВС департамента полиции. Расследование продолжается.

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