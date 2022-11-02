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В Астане грабитель избил школьника и отобрал у него телефон

01.11.2022, 11:59 19721
В Астане грабитель избил школьника и отобрал у него телефон
Фото: Depositphotos
Астана. 1 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Астане ранее судимый 36-летний местный житель несколько раз ударил школьника кулаком в лицо и отобрал у него мобильный телефон.
 
С заявлением в полицию обратилась жительница города о том, что в обеденное время у ее 14-летнего сына неизвестный, применив физическую силу, отобрал телефон. Сумма ущерба составила 80 тысяч тенге.
 
В ходе расследования установлено, что школьник в 13.30 ждал автобус на остановке на улице Уалиханова. В это время к нему подошел неизвестный и, увидев в руках телефон, попросил сделать звонок другу.
 

Взяв мобильник, мужчина, разговаривая, постепенно уходил в сторону частного сектора. Мальчику ничего не оставалось как следовать за ним, дожидаясь, когда незнакомец отдаст телефон. Но злоумышленник завернул до заброшенной двухэтажки по улице Култегин. Здесь он несколько раз ударил ребенка кулаком в лицо и скрылся с телефоном", - информирует Polisia.kz.

 
В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий полицией задержан 36-летний житель города, ранее неоднократно судимый. Задержанный дал признательные показания.
 
По данному факту проводится досудебное расследование по статье УК РК "Грабеж". Вещественные доказательства изъяты.

Проверяется причастность задержанного к другим аналогичным преступлениям, совершенным на территории города. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.
 

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Шымкентские полицейские задержали шестерых браконьеров

02.11.2022, 18:55 1151
Шымкент. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - 31 октября природоохранная группа управления местной полицейской службы ДП Шымкента совместно с участковыми инспекторами полиции Каратауского РУП провели рейдовое мероприятие, сообщает Polisia.kz.
 
В ходе рейда спецгруппа заметила шестерых мужчин, занимающихся незаконной охотой. Ни у одного из них не было разрешения на охоту.
 
Составлены протоколы по ч. 1 ст. 382 КоАП РК "Нарушение требований пользования животным миром и правил охоты". Также полицейские подробно разъяснили задержанным, что незаконная охота влечет привлечение к административной и уголовной ответственности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
 

В Казахстане с начала года завели 100 уголовных дел за распространение заведомо ложной информации

02.11.2022, 18:14 1971
В Казахстане с начала года завели 100 уголовных дел за распространение заведомо ложной информации
Фото: Рolisia.kz
Астана. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Казахстане за девять месяцев зарегистрировано 100 досудебных расследований по статье "Распространение заведомо ложной информации", сообщил в ответе на депзапрос генеральный прокурор Берик Асылов.
 

Из них в суд направлено 7 дел, прекращено 46 дел, приостановлено досудебное расследование по 28 уголовным делам, расследуется 19 дел", - проинформировал Берик Асылов.

 
Он также сообщил, что 7 октября текущего года первый заместитель генерального прокурора провел межведомственное совещание, в ходе которого были обсуждены вопросы обеспечения безопасности и правопорядка, в том числе профилактика преступлений вышеуказанной категории.
 

Работа в этом направлении продолжается и находится на контроле", - заверил генеральный прокурор.

 

Деньги и имущество на сумму более 630 млрд тенге вернули государству - Генпрокуратура

02.11.2022, 18:04 2641
Деньги и имущество на сумму более 630 млрд тенге вернули государству - Генпрокуратура
Фото: twitter/Berik Asylov
Астана. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Комиссией по возврату активов возвращено государству денег и имущества на сумму более 630 млрд тенге, сообщил генеральный прокурор Казахстана Берик Асылов.
 

По актам прокуроров в таможенной сфере бюджет пополнен на 57 млрд тенге, в собственность государства вернули 140 тысяч гектаров земли на 5 млрд тенге", - написал на своей странице в Сети Берик Асылов.

 
Он также сообщил, что в суды предъявлены иски о возврате госимущества на 13,5 млрд тенге.
 

Верховным судом удовлетворено 16 протестов. По ним ожидаем поступления в казну еще 23 млрд тенге. Работа продолжается", - добавил генеральный прокурор Казахстана.

 

Похищенные в январских беспорядках ружья изъяли в Алматы

02.11.2022, 17:39 3086
Фото: Polisia.kz
Алматы. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы в ходе трех спецопераций изъяли 13 ружей, похищенных в январских беспорядках с оружейных магазинов, сообщает Polisia.kz.
 
По оперативным данным, некоторые ружья злоумышленники успели продать, другую часть - спрятали.
 

Схроны найдены. Дислоцировались они в безлюдных местах в разных частях города. В тайниках также обнаружены оптические прицелы и другой охотничий инвентарь", - проинформировали в полиции.

 
По изъятому оружию назначены экспертизы. Уголовные дела зарегистрированы следственным управлением ДП города Алматы.
 
Ранее сообщалось, что схрон с оружием обнаружен в Акмолинской области.
 

В Астане у наркокурьера изъято более 30 кг гашиша

02.11.2022, 16:28 4286
В Астане у наркокурьера изъято более 30 кг гашиша
Фото: КНБ РК
Астана. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Комитетом национальной безопасности в ходе реализованной многоэтапной специальной операции пресечен устойчивый канал поставок в столицу наркотических средств канабисной группы, сообщили в пресс-службе КНБ РК.
 

29 октября т.г. с участием подразделений департамента полиции задержан наркокурьер, в транспортном средстве которого обнаружено около 15 кг гашиша, доставленных из южных регионов страны. Проведенным обыском по месту проживания задержанного дополнительно изъято 17 кг гашиша и 1,5 кг марихуаны. Общий вес обнаруженных наркотиков составил 32 кг гашиша и 1,5 кг марихуаны", - сообщили в КНБ.

 
По данному факту продолжаются следственно-оперативные мероприятия.

Как сообщалось ранее, двух наркосбытчиков с крупной партией "синтетики" задержали в Костанае.
 

Арсенал оружия изъяли у сельчанина в Актюбинской области

02.11.2022, 15:33 5216
Арсенал оружия изъяли у сельчанина в Актюбинской области
Фото: Polisia.kz
Актобе. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Два обреза, травматические пистолеты и патроны обнаружили у сельчанина в Актюбинской области.
 

31 октября в ходе проверки оперативной информации в котельной комнате заведения под диваном сотрудники полиции обнаружили черную тряпочную сумку с одноствольным обрезом 16-го калибра, двуствольным обрезом 12-го калибра, 22 патронами и двумя травматическими пистолетами. По изъятым оружиям назначена судебно-баллистическая экспертиза", - сообщает Polisia.kz.


В отношении 25-летнего владельца заведения начато досудебное расследование по статье 287, часть 3, УК РК "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов". Ему грозит лишение свободы до 5 лет.

 

Неизвестные украли 50 метров кабеля с космодрома Байконур

02.11.2022, 14:41 5896
Неизвестные украли 50 метров кабеля с космодрома Байконур
Фото: Depositphotos
Байконур. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - На космодроме Байконур произошла кража 50 метров кабеля. Полиция устанавливает причастных к преступлению.
 
Пропажу провода обнаружил днем 1 ноября диспетчер. Он же обратился в правоохранительные органы.
 

На месте происшествия удалось обнаружить протекторы шин автомобиля, на котором, предположительно, скрылись похитители. В истории разбираются силовики", - сообщает Ren TV.

 
Размер ущерба устанавливается. Известно, что в состав кабеля данной марки входят алюминий, свинец и сталь.
 

Инцидент никак не повлиял на работу стартовых позиций ракет и космических аппаратов, а также прочей инфраструктуры космодрома", - отметили в пресс-службе космодрома.

 

В Шымкенте пресечена деятельность ОПГ, вовлекавшей в занятие проституцией несовершеннолетних

02.11.2022, 11:29 8901
Астана. 2 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В августе текущего года в Шымкенте ликвидирована преступная группа из 11 человек, промышлявшая содержанием секс-притонов и вовлечением в проституцию несовершеннолетних. Об этом на форуме по вопросам противодействия торговле людьми в Республике Казахстан рассказал глава департамента по борьбе с оргпреступностью МВД Канат Нурмагамбетов.
 

В августе пресечена деятельность организованной преступной группы в составе 11 человек в Шымкенте, которая занималась торговлей людьми, сексуальной эксплуатацией, содержанием притонов и вовлечением лиц, включая несовершеннолетних, в проституцию. В целом доказана их причастность к совершению 23 преступлений, установлено 18 потерпевших, в том числе шесть несовершеннолетних. Буквально на днях была изобличена еще одна ОПГ, занимавшаяся торговлей людьми", - рассказал Нурмагамбетов.

 
По его словам, ежегодно в РК регистрируется более 100 досудебных расследований по преступлениям с торговлей людьми. В 2019 году было зарегистрировано 182, в 2020 году - 111, в 2021 году - 103, за 9 месяцев текущего года - 79.
 
Пресекается противоправная деятельность организованных групп, в том числе транснациональных, занимающихся вербовкой и эксплуатацией жертв торговли людьми. В 2019 году была пресечена деятельность двух ОПГ по торговле людьми, в 2020 году - одной, в 2021 году - двух, в 2022 году - шести. Ликвидируются каналы вывоза казахстанцев с целью эксплуатации в Королевство Бахрейн, Южную Корею и другие страны.

Ранее министр внутренних дел рассказал о проблемах законодательства, препятствующих борьбе с торговлей людьми, и озвучил положения нового законопроекта.
 

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