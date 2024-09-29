28.09.2024, 18:31 22626
В Астане ликвидировали крупный канал оптовой поставки наркотиков
Изъято почти 34 кг марихуаны и более 2 кг гашиша
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Астана. 28 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В результате успешно проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские пресекли деятельность крупного поставщика наркотических средств на территорию Акмолинской области, сообщает перс-служба МВД РК.
Во время задержания, проведенного оперативниками в Астане, из незаконного оборота изъято почти 34 кг марихуаны - это эквивалентно около 7 тысячам доз, стоимость которых на черном рынке составляет 34 млн тенге. Кроме того, обнаружено более 2 кг гашиша, что также соответствует более 500 дозам стоимостью 5 млн тенге.
54-летний мужчина хранил наркотики не только в своей квартире, но и в арендованном подвале, где полицейские также нашли инструменты для расфасовки.
Проводится досудебное расследование. Подозреваемый арестован.
Ранее крупную партию наркотиков на 20 млн тенге изъяли полицейские в области Жетысу.
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28.09.2024, 10:39 31201
В Талдыкоргане сотрудница детского сада ударила ребенка по голове
Фото: Depositphotos
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Талдыкорган. 28 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В соцсетях появилось видео, на котором заснято, как сотрудница детского сада в Талдыкоргане ударила ребенка по голове.
На опубликованном видео заснято, как полицейские просматривают записи с камер в детском саду. В ролике женщина подходит к детям, сидящим за столом, а потом бьет одного из них по голове.
По данному факту ориентировано управление полиции Талдыкоргана. Данный факт на контроле прокуратуры области", - сообщили в прокуратуре Жетысуской области.
Ранее сообщалось, что на воспитательницу одного из частных детских садов Шымкента завели уголовное дело по факту издевательства над воспитанницей.
27.09.2024, 21:23 47621
В Актобе женщина нарушила правила дорожного движения более 100 раз за месяц
Общая сумма ее штрафов составила 3 млн 378 тысяч тенге
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Актобе. 27 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Актюбинские полицейские задержали 35-летнюю женщину, которая за месяц нарушила правила дорожного движения 119 раз, в основном превышая скорость, сообщает Polisia.kz.
Горожанка, управлявшая Lexus с иностранными номерами, неоднократно превышала допустимую скорость на улицах областного центра. С помощью "Қорғау" сотрудники батальона патрульной полиции задержали ее и выяснили, что с середины августа она совершила 119 нарушений, в основном связанных с превышением скоростного режима. Общая сумма ее штрафов составила 3 млн 378 тысяч тенге.
На данный момент автомобиль помещен на специальную автостоянку.
На улицах Актобе установлены камеры видеонаблюдения, фиксирующие нарушения правил дорожного движения. С начала года с их помощью зафиксировано более 77 тысяч фактов превышения скорости.
27.09.2024, 21:17 48481
В Туркестанской области обнаружили схрон оружия по маршруту кортежа президента
Фото: depositphotos
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Туркестан. 27 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - При проверке маршрута следования кортежа президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Туркестанской области сотрудники МВД, КНБ совместно с СГО обнаружили схрон стрелкового оружия, сообщает пресс-служба МВД РК.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
В настоящее время проводится комплекс необходимых оперативно-розыскных и следственных мероприятий по установлению всех обстоятельств и задержанию подозреваемых лиц.
Иная информация в интересах следствия не разглашается.
27.09.2024, 19:18 51496
Рога сайги пытались незаконно вывезти из Казахстана в Узбекистан
Фото: КГД МФ РК
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Актау. 27 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудники таможенного поста "Тажен" ДГД по Мангистауской области совместно с Пограничной службой КНБ РК на границе Казахстана и Узбекистана пресекли попытку провоза рогов сайги, сообщает пресс-служба КГД МФ РК.
Во время контроля пассажирского и транспортного потока в багаже гражданина Узбекистана 1980 года рождения, следовавшего из Казахстан на родину, с применением технических средств обнаружены рога сайги в количестве 64 штук.
Материалы для производства переданы в районный орган полиции поселка Бейнеу.
Иная информация разглашению не подлежит.
Ранее в Актюбинской области полицейские изъяли у пастухов более 300 рогов сайги и оружие.
27.09.2024, 16:03 57526
В Караганде вынесен приговор работникам зоопарка, пытавшимся незаконно продать львят
Виновные приговорены к трем годам ограничения свободы
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Караганда. 27 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Казыбекбийским районным судом Караганды рассмотрено дело в отношении работников городского зоопарка, которые пытались похитить и продать двух львят, сообщили в карагандинском районном суде.
Летом 2023 года три сотрудника зоопарка Караганды пытались продать двух львят частным лицам, о чем стало известно работникам полиции. В момент совершения сделки работники зоопарка были задержаны сотрудниками полиции.
Суд приговорил виновных к трем годам ограничения свободы, а также на два года запретил им заниматься деятельностью, связанной с обращением с дикими животными.
Напомним, о попытке продать новорожденных львят работниками зоопарка стало известно летом прошлого года. Злоумышленники вынесли львят в картонной коробке, чтобы показать потенциальным покупателям.
Житель Туркестанской области держал у себя во дворе льва и диких птиц.
27.09.2024, 11:30 63126
Житель Казахстана пытался продать свои органы за 9 млн тенге
Фото: depositphotos.com
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Актобе. 27 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Житель Республики Казахстан пытался продать свои внутренние органы за 9 млн тенге, сообщает пресс-служба прокуратуры Актюбинской области.
В рамках инициированных прокуратурой оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УБОП задержан гражданин Е., который намеревался совершить незаконную сделку по реализации своих внутренних органов на общую сумму 9 млн тенге", - проинформировали в пресс-службе.
Подчеркивается, что по данному факту начато досудебное расследование по части 1 статьи 116 УК (Принуждение к изъятию или незаконное изъятие органов и тканей человека).
Напомним, в прошлом году в Казахстане задержали занимавшуюся торговлей человеческими органами ОПГ.
26.09.2024, 20:13 79401
В Атырау 15-летнюю школьницу насильно выдали замуж
Фото: Depositphotos
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Атырау. 26 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - В соцсетях появилась информация о том, что в Атырау 15-летнюю школьницу насильно выдали замуж. Сейчас несовершеннолетняя на четвертом месяце беременности, сообщает Telegram-канал Atyrau online.
По словам подростка, ее изнасиловал двадцатилетний парень, после чего она обратилась в полицию. Но по просьбе родственников парня мать школьницы забрала заявление и выдала дочь замуж за насильника.
Когда я хотела встать на учет, медики вызвали полицейских. Началось расследование, но свекровь дала взятку следователю", - рассказала школьница.
По словам девочки, ее избили и вернули домой к родителям. Теперь она хочет, чтобы парня наказали. В департаменте полиции региона подтвердили, что возбудили уголовное дело.
На начальном этапе расследования пострадавшая сторона отказалась проходить необходимые судебно-медицинские и психиатрические экспертизы, что создало препятствия для проведения комплексных следственных действий. Сообщаем, что сведения, распространенные в соцсетях, будут проверены. Расследование возобновят", - заявили в полиции.
Ранее сообщалось, что курсанта Академии гражданской защиты подозревают в изнасиловании несовершеннолетней в Кокшетау.
В Жетысу арестован подозреваемый в изнасиловании ребенка. В соцсетях распространилась информация, что задержанный - один из руководителей регионального филиала крупной политической партии Казахстана. По неподтвержденным данным, жертвой партийца стал семилетний мальчик.
26.09.2024, 10:02 78716
В Алматинской области выявлены многомиллионные хищения в Казпочте
Фото: Depositphotos
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Алматы. 26 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Прокуратура Алматинской области по результатам анализа поступления денежных средств за оказанные государственные услуги выявила факты присвоения бюджетных средств в АО "Казпочта". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Прокуратурой начато досудебное расследование, производство которого передано в департамент экономических расследований Алматинской области. В ходе следствия установлено, что кассиры АО "Казпочта" присваивали часть оплаченной госпошлины путем фальсификации квитанций. Преступная схема действовала в период с 2021 по 2023 год при оформлении паспортов и удостоверений личности. Сумма ущерба составила более 80 млн тенге", - проинформировали в прокуратуре.
Приговором суда два кассира признаны виновными в совершении хищения имущества в особо крупном размере (статья 189, часть 4, пункт 2, Уголовного кодекса) с назначением наказания в виде лишения свободы и установлением запрета на занятие материально ответственных и руководящих должностей.
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