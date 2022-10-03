В Астане лжетеррорист "заминировал" самолет

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АСТАНА. 30 СЕНТЯБРЯ - АФМ завершено расследование дела в отношении Боранбаева и его подельников, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Агентством по финансовому мониторингу завершено расследование дела в отношении Кайрата Боранбаева и его доверенного лица Наханова, управляющего директора АО "НК "КазМунайГаз" Ибулла Серді и заместителя председателя правления АО "НК QazaqGaz" Жанузак Тайыр, которые подозреваются в хищении государственных средств в особо крупном размере и легализации преступных доходов, сообщает пресс-служба АФМ.

Ими в 2019 году через подконтрольное ТОО "Азиягаз Чунджа" реализована преступная схема хищения средств национальной компании QazaqGaz (ранее "КазТрансГаз") при поставках газа.

Похищенные средства в размере 14,5 млрд тенге в последующем легализованы под видом распределения и выплаты дивидендов от якобы законной предпринимательской деятельности.

Тем самым подозреваемые сокрыли и утаили подлинный характер совершенных неправомерных операций.

Причиненный ущерб в ходе расследования возмещен в полном объеме. Помимо этого, наложен арест на денежные средства в размере 38 млрд тенге и недвижимость стоимостью 4,2 млрд тенге.

Расследование в этой части окончено, материалы переданы на ознакомление участникам процесса.

При этом в связи с неполучением результатов правовой помощи из Австрии, Латвии, Люксембурга, Молдовы, Таджикистана, ОАЭ и Эстонии продолжается следствие по другим эпизодам противоправной деятельности Боранбаева.

Параллельно агентством проводится работа по установлению и замораживанию зарубежных активов, купленных за счет незаконных доходов.

После поступления материалов от иностранных коллег будет дана соответствующая правовая оценка.

Следует отметить, что с 2010 года компании, аффилированные с Боранбаевым, экспортировали значительную часть производимого в Казахстане газа с концентрацией прибыли на зарубежных счетах вопреки национальным интересам.

В результате следственных действий указанные объемы казахстанского газа с ежегодной стоимостью свыше 440 млн долларов (207 млрд тенге) направлены для потребителей внутри страны и увеличения экспортного потенциала государства.