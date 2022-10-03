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В Астане лжетеррорист "заминировал" самолет

02.10.2022, 10:35 14476
В Астане лжетеррорист "заминировал" самолет
Фото: Depositphotos
АСТАНА. 2 ОКТЯБРЯ - В Астане лжетеррорист сообщил о минировании воздушного судна, следующего по маршруту Астана - Талдыкорган, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным департамента полиции на транспорте, инцидент произошел 1 октября.
 

Для проверки сообщения незамедлительно осуществлен выезд экстренных служб, проведена эвакуация людей, приостановлена деятельность аэропорта. В результате каких-либо взрывных устройств не обнаружено", - сообщили в департаменте.

 
Одновременно задействован личный состав транспортной полиции по установлению местонахождения звонившего лица.
 

Им оказался безработный житель города Астаны гражданин Г. 1985 года рождения. Мотивом совершения такого поступка послужило желание задержать рейс в своих личных целях", - заявили в полиции.

 
По данному факту начато досудебное расследование по статье 273 УК (Заведомо ложное сообщение об акте терроризма).
 
Злоумышленника водворили в изолятор временного содержания города Астаны. Ему грозит наказание в виде лишения свободы до 5 лет с полным возмещением причиненного ущерба.
 
Отмечается, что ход расследования данного преступления находится на особом контроле МВД и прокуратуры республики.
 
Ранее сообщалось, что в Казахстане участились случаи лжетерроризма.

 

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В Алматинской области арестован майор полиции, угрожавший оружием сотруднику Антикора

03.10.2022, 11:32 2076
В Алматинской области арестован майор полиции, угрожавший оружием сотруднику Антикора
Фото: Depositphotos
КОНАЕВ. 3 ОКТЯБРЯ - В Алматинской области задержан майор полиции, который угрожал огнестрельным оружием сотруднику Антикоррупционной службы при проведении обыска, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Антикоррупционной службой по Алматинской области проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц управления полиции Карасайского района по факту получения взятки в сумме 500 тысяч тенге за увод от уголовной ответственности.
 

При проведении обыска сотрудниками Антикоррупционной службы майор полиции, не подчиняясь законным требованиям, угрожал применением огнестрельного оружия", - рассказали в антикоррупционном ведомстве.

 
22 сентября по данному факту зарегистрировано уголовное дело по статье 380 УК РК (Угроза в отношении представителя власти).
 
29 сентября с санкции суда подозреваемый арестован.
 
Расследование продолжается. Иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит, добавили в ведомстве.
 

Пристававшего к девочкам извращенца разыскивают в Шымкенте

03.10.2022, 11:22 2506
ШЫМКЕНТ. 3 ОКТЯБРЯ - Полиция Шымкента разыскивает извращенца, который приставал к девочкам на улицах города, передает KAZAKHSTAN TODA.Y
 
По словам местных жителей, 29 сентября на улице 1 Мая неизвестный приставал к 7-8-летним девочкам, предлагал монеты, снимал с себя штаны, пытался трогать детей. Мать одной из девочек обратилась в полицию, пытались найти педофила по камерам видеонаблюдения. Однако, как оказалось, камеры не засняли извращенца.
 
На это в пресс-службе ДП Шымкента ответили, что насчет работы видеокамер нужно обращаться в управление цифровизации. Подозреваемого, который приставал к девочкам, уже ищут, информирует издание "Отырар".
 

По данному факту сообщаем, что в настоящее время проводятся все необходимые следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление и задержание лица, причастного к произошедшему", - сообщила пресс-служба ДП Шымкента.

 
В полиции также сообщили, что на улице установлено сразу несколько камер и все они работают.

Напомним, пристававший к девочке в автобусе извращенец заплатит компенсацию 1 млн тенге.
 

В Алматы похитители мужчины требовали 200 тысяч долларов за его освобождение

03.10.2022, 11:07 3081
В Алматы похитители мужчины требовали 200 тысяч долларов за его освобождение
Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 3 ОКТЯБРЯ - В Алматы похитили мужчину и требовали за его освобождение 200 тысяч долларов США, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Похищение человека раскрыто полицией Алматы. Жертвой преступников стал 40-летний алматинец. Он был похищен с территории ЖК, расположенного в Алмалинском районе Алматы.
 
В полицию с заявлением обратилась супруга похищенного. Незамедлительно была создана специальная следственно-оперативная группа, проведен комплекс первичных мероприятий, позволивших быстро установить личности похитителей и место, где они удерживают свою жертву. Спецоперация по освобождению мужчины прошла на территории складов в Турксибском районе города, сообщает Polisia.kz.
 

Задержаны четверо ранее судимых за вымогательство и хулиганство. Похищенный благополучно освобожден. Он был сильно избит, ему понадобилась медицинская помощь. По словам потерпевшего, незнакомые требовали за его освобождение 200 тысяч долларов, в противном случае грозились ввести ему инъекцию с героином, – рассказал заместитель начальника департамента полиции города Алматы Дидар Аханов.

 
Подозреваемые взяты под стражу.

 

Российского врача выдворили из Казахстана за нарушение законодательства

02.10.2022, 18:23 10001
Российского врача выдворили из Казахстана за нарушение законодательства
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 2 ОКТЯБРЯ - Решением Наурызбайского районного суда города Алматы российский врач выдворен за пределы Казахстана за нарушение законодательства страны, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает Polisia.kz, 23 сентября была произведена передача сотрудникам Пограничной службы КНБ РК в контрольно-пропускном пункте "Кордай авто" гражданина РФ.
 

Для добровольного исполнения решения ему было дано 10 суток, однако иностранец различными способами уклонялся от исполнения решения суда, неоднократно подавал кассационную жалобу, находился на стационарном лечении. Вместе с тем сообщаем, что он в период пребывания в Казахстане неоднократно привлекался к административной ответственности и один раз к уголовной ответственности", - сообщил начальник управления миграционной службы ДП города Алматы Асхат Бутунчинов.

 
Ранее в Сети появилась информация о выдворении из страны российского врача.

 

Обвиняемому в покушении на президента Казахстана вынесли приговор

01.10.2022, 09:15 23986
Обвиняемому в покушении на президента Казахстана вынесли приговор
Фото: pexels.com
АСТАНА. 1 ОКТЯБРЯ - Суд в Астане приговорил обвиняемого в государственной измене и приготовлении к покушению на президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева к 17 годам, сообщила пресс-служба суда, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Комитет национальной безопасности РК 3 апреля сообщил о задержании "агента иностранной разведки, планировавшего покушение на казахстанского лидера и ряд высокопоставленных государственных служащих". В КНБ поясняли, что задержанный одновременно планировал совершение террористических актов в отношении сотрудников специальных и правоохранительных органов. Кроме того, по данным спецслужб, им "отрабатывались задания по продвижению антироссийской пропаганды в республике и созданию в обществе русофобских взглядов путем публикации в социальных сетях соответствующих материалов", сообщает РИА Новости.
 
При обыске у него были изъяты снайперская винтовка иностранного производства с глушителем, наркотические средства и крупная сумма денег. Оружие в Казахстан, по данным КНБ, было завезено частями в профессионально замаскированном виде.
 

Окончательно к отбытию назначено наказание в виде 17 лет лишения свободы с отбыванием в учреждениях уголовно-исполнительной системы максимальной безопасности", - говорится в сообщении суда.

 
Согласно сообщению, обвинительный приговор в отношении казахстанца вынес специализированный межрайонный суд по уголовным делам Астаны 28 сентября. Уголовное дело было рассмотрено в закрытом судебном заседании.
 
Ранее сообщалось, что КНБ раскрыл имя подозреваемого в покушении на президента.
 

АФМ завершено расследование дела в отношении Боранбаева и его подельников

30.09.2022, 19:52 29651
АФМ завершено расследование дела в отношении Боранбаева и его подельников
Фото: Pexels.com
АСТАНА. 30 СЕНТЯБРЯ - АФМ завершено расследование дела в отношении Боранбаева и его подельников, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Агентством по финансовому мониторингу завершено расследование дела в отношении Кайрата Боранбаева и его доверенного лица Наханова, управляющего директора АО "НК "КазМунайГаз" Ибулла Серді и заместителя председателя правления АО "НК QazaqGaz" Жанузак Тайыр, которые подозреваются в хищении государственных средств в особо крупном размере и легализации преступных доходов, сообщает пресс-служба АФМ.
 
Ими в 2019 году через подконтрольное ТОО "Азиягаз Чунджа" реализована преступная схема хищения средств национальной компании QazaqGaz (ранее "КазТрансГаз") при поставках газа.
 
Похищенные средства в размере 14,5 млрд тенге в последующем легализованы под видом распределения и выплаты дивидендов от якобы законной предпринимательской деятельности.
 
Тем самым подозреваемые сокрыли и утаили подлинный характер совершенных неправомерных операций.
 
Причиненный ущерб в ходе расследования возмещен в полном объеме. Помимо этого, наложен арест на денежные средства в размере 38 млрд тенге и недвижимость стоимостью 4,2 млрд тенге.
 
Расследование в этой части окончено, материалы переданы на ознакомление участникам процесса.
 
При этом в связи с неполучением результатов правовой помощи из Австрии, Латвии, Люксембурга, Молдовы, Таджикистана, ОАЭ и Эстонии продолжается следствие по другим эпизодам противоправной деятельности Боранбаева.
 
Параллельно агентством проводится работа по установлению и замораживанию зарубежных активов, купленных за счет незаконных доходов.
 
После поступления материалов от иностранных коллег будет дана соответствующая правовая оценка.
 
Следует отметить, что с 2010 года компании, аффилированные с Боранбаевым, экспортировали значительную часть производимого в Казахстане газа с концентрацией прибыли на зарубежных счетах вопреки национальным интересам.
 
В результате следственных действий указанные объемы казахстанского газа с ежегодной стоимостью свыше 440 млн долларов (207 млрд тенге) направлены для потребителей внутри страны и увеличения экспортного потенциала государства.
 

В Астане вынесли приговор воспитателю детсада, избившей ребенка

30.09.2022, 18:52 29826
АСТАНА. 30 СЕНТЯБРЯ - 30 сентября районным судом № 2 Алматинского района Астаны оглашен обвинительный приговор в отношении воспитателя детского центра развития К., передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
К. предъявлено обвинение в том, что она, будучи воспитателем детского сада, на капризы малолетней Ш., которая во время проведения познавательных занятий не слушала ее, стала систематично наносить побои ребенку (статья 110, часть 2, пункт 1, УК), сообщает пресс-служба суда № 2 района Байқоңыр Астаны.
 
В суде установлено, что К., являясь воспитателем детского учреждения, не исполняла свои обязанности, и 12.01.2022 года нанесла ладонью удар в область головы малолетней Ш.
 
В суде доказано, что К., неся персональную ответственность за жизнь и здоровье детей в период их нахождения в детском учреждении, не исполнила свои обязанности, вследствие чего ребенок, находясь в детском саду, при неустановленных обстоятельствах получил телесные повреждения.
 
Кроме того, согласно заключению СМЭ телесные повреждения у ребенка в виде кровоподтеков в области правой лопатки, левого коленного сустава могли образоваться в срок 5-7 суток до осмотра, то есть в период, когда ребенок не посещал сад по болезни.
 
Прокурор по статье 110, часть 2, пункт 1, УК просил назначить наказание в виде ограничения свободы сроком на 4 года.
 
Потерпевшая просила назначить наказание по статье 110, часть 2, пункт 1, УК и взыскать моральный ущерб и представительские расходы.
 
Сторона защиты просила оправдать К. за отсутствием состава уголовного правонарушения.
 
Подсудимая вину в предъявленном обвинении не признала, кроме одного удара ладонью, просила оправдать.
 
Суд, учитывая все обстоятельства по делу, переквалифицировал действия подсудимой с истязания лица, находящегося в беспомощном состоянии (статья 110, часть 2, пункт 1, УК), на статью 140, часть 2, УК, предусматривающую уголовную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего работником воспитательного учреждения, обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним.
 
Суд при назначении наказания учел наличие смягчающего обстоятельства, предусмотренного законом (статья 53 УК) в отношении подсудимой - наличие малолетнего ребенка, беременность.
 
Учитывая, что данное правонарушение относится к уголовному проступку, суд назначил К. штраф 30 МРП в размере 91 890 тенге с лишением права занимать педагогические должности и должности, связанные с работой с несовершеннолетними, на срок 3 года.
 
Гражданский иск о компенсации морального вреда судом удовлетворен частично на сумму 200 000 тенге в пользу потерпевшей.
 
Приговор в законную силу не вступил.
 

Производителей мефедрона задержали в Алматы

29.09.2022, 17:25 38656
Производителей мефедрона задержали в Алматы
Фото: Polisia.kz
АЛМАТЫ. 29 СЕНТЯБРЯ - В Алматы задержали семейную пару, которая занималась производством мефедрона в съемном доме, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Преступное производство развернулось в одном из домов в Илийском районе Алматинской области. Задержаны супруги - 36-летний гражданин Ж. и 29-летняя гражданка Ж. В их съемном жилище обнаружено свыше 2 кг порошкообразного вещества, стеклянная колба с 7 литрами жидкости, около 40 литров химических веществ в канистрах, порошкообразные химические вещества, порядка 7 кг, кусты с растениями и инвентарь, использованный наркодельцами при изготовлении синтетического наркотика - мефедрона", - сообщает Polisia.kz.

 
Инструкции по изготовлению супруги получали через интернет, а сырье - через закладки.
 

По словам задержанных, "работодатель" обещал им за каждый килограмм синтетического наркотика вознаграждение в размере 1 миллиона тенге", - рассказал начальник управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы Ерлан Алмагамбетов.

 
Вещественные доказательства изъяты и направлены на судебно-химическую экспертизу. Уголовное дело расследует управление полиции Илийского района Алматинской области.

 

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