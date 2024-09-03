В Астане неизвестный с ножом ворвался в одну из столичных мечетей и угрожал прихожанам   

Его подозревают в коррупции

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Атырау. 2 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - По подозрению в коррупции в Атырауской области задержан начальник учреждения № 75 КУИС.





В настоящее время в отношении главы СИЗО проводится досудебное расследование статье 366 УК РК (Получение взятки сотрудником правоохранительного органа или лицом, занимающим ответственную государственную должность в правоохранительном органе), сообщает издание "Ак жайык" со ссылкой на областной департамент КНБ.





В КНБ информацию о том, что он был задержан в частной бане при получении взятки в размере 500 тысяч тенге (первая половина уже была получена накануне), не опровергли", - отмечает издание.





Также в материале уточняется, что целью взятки было обещание начальника СИЗО (который на самом деле являлся и.о. начальника) оставить одного из осужденных в учреждении.





В Антикоре Атырауской области сообщили, что в производстве учреждения дела о получении взятки начальником СИЗО не имеется.



