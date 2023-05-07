06.05.2023, 20:35 21241
В Астане задержали хозяйку интернет-магазина по торговле наркотиками
Из незаконного оборота изъято около 400 граммов наркотических средств
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Астана. 6 мая. KAZAKHSTAN TODAY - На видео попали кадры задержания владелицы интернет-магазина по торговле наркотиками.
Столичные полицейские на территории парка установили девушку, которая занималась закладкой наркотиков в тайниках. У нее изъято 0,53 грамма экстази, сообщает Polisia.kz.
Кроме того, в ходе обыска съемной квартиры оперативники выявили целый склад с наркотическими веществами, которые задержанная намеревалась сбыть бесконтактно через свой магазин. Среди них мефедрон, гашиш, галлюциногенные грибы, марихуана и смола каннабиса. Из незаконного оборота изъято около 400 граммов наркотических средств.
Также обнаружены стикеры с QR-кодами, которые наркокурьеры расклеивают по городу.
Фигурантка водворена в ИВС.
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07.05.2023, 12:19 4771
Полицейского задержали за незаконную охоту в СКО
Фото: Минэкологии
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Петропавловск. 7 мая. KAZAKHSTAN TODAY - 6 мая около 13.00 государственными инспекторами оперативной группы "Сапсан" совместно с государственными инспекторами СКО территориальной инспекции МЭПР РК в ходе проведения совместных рейдовых мероприятий на берегу озера Чаглытенгиз, расположенного вблизи села Барыколь Киалинского сельского округа Аккаинского района, за незаконную охоту на запрещенную дичь без соответствующих разрешительных документов на охоту задержаны четверо жителей Петропавловска, среди которых был действующий сотрудник полиции, сообщает пресс-служба Минэкологи.
У задержанных изъяты добытые ими 31 тушка диких перелетных гусей, средства незаконной охоты - две единицы, три моторные лодки, три единицы гладкоствольных огнестрельных охотничьих ружей 12-го калибра.
В результате незаконного отстрела 31 дикого гуся причиненный ущерб государству предварительно составил 800 000 тенге.
На место задержания была вызвана следственно-оперативная группа отдела полиции Аккаинского района СКО.
В настоящее время СОГ проводится осмотр места происшествия и первоначальные следственно-оперативные мероприятия. Начато досудебное расследование.
Ранее пограничники изъяли у браконьеров и отпустили на волю около трехсот осетров и семь тюленей на Каспии.
06.05.2023, 15:58 27316
Неизвестный преследовал троих детей в Астане
Полиция устанавливает личность подозреваемого
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Астана. 6 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Столичные полицейские пытаются установить личность подозреваемого в преследовании троих несовершеннолетних.
Камеры видеонаблюдения одного из столичных многоквартирных домов запечатлели неизвестного, который по пятам следует за тремя несовершеннолетними детьми - двумя девочками и мальчиком. Мужчина вслед за детьми вошел в подъезд, затем поднялся с ними на лифте. Вместе с ними он вышел на одном и том же этаже. Проследив, в какую квартиру вошли несовершеннолетие, он еще какое то время простоял у дверей.
По данному факту управлением полиции района Сарыарка проводятся мероприятия по установлению личности мужчины. По результатам будет принято решение его действиям согласно действующему законодательству", - говорится в комментарии полиции к публикации.
06.05.2023, 14:38 28646
Пограничники изъяли у браконьеров и отпустили на волю около трехсот осетров и семь тюленей на Каспии
Предотвращен ущерб государству на сумму более 588 млн тенге
Фото: КНБ РК
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Актау. 6 мая. KAZAKHSTAN TODAY - 30 апреля пограничными службами Казахстана и России совместно с другими уполномоченными органами РК проведен очередной этап оперативно-профилактических мероприятий, направленных на пресечение браконьерской деятельности, сообщили в Комитете национальной безопасности Республики Казахстан.
В ходе рейдовых мероприятий в приграничных водах Казахстана на Каспии задержано 58 правонарушителей и 23 плавсредства. Изъято более 100 километров сетей и иных орудий браконьерского лова, рассказали в КНБ.
В естественную среду обитания были выпущены 288 рыб осетровых пород, 13 тысяч рыб частиковых пород и 7 тюленей.
На браконьеров наложено более 1,6 млн тенге административных штрафов. Пограничники предотвратили ущерб государству на сумму более 588 млн тенге.
Ранее в Мангистауской области полицейские изъяли около 200 кг осетра.
05.05.2023, 18:49 51896
Спецоперация в Текели: задержаны четверо наркоторговцев
Фото: Polisia.kz.
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Талдыкорган. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Группу наркоторговцев задержали в ходе спецоперации в городе Текели области Жетісу, сообщает Polisia.kz.
В городе Текели 4 мая полицейские ликвидировали канал распространения наркотиков в регионе. В ходе спецоперации они выявили и задержали четверых наркоторговцев в разных частях города.
Задержанным лицам инкриминируется распространение и сбыт наркотических средств. Все помещены под стражу в изолятор временного содержания. Расследование по зарегистрированным фактам проводится согласно статье 297 УК РК (части 1 и 3), предусматривающей незаконное изготовление, переработку, приобретение, хранение, перевозку в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств" - сообщил начальник управления по противодействию наркопреступности ДП области Мурат Жумабаев.
В полиции добавили, что с начала года в регионе из незаконного оборота изъято более 30 килограммов различных наркотических средств.
Ранее алматинские полицейские ликвидировали нарколабораторию.
05.05.2023, 13:01 64091
Юриста казино осудили за дачу крупной взятки в Акмолинской области
Юрист предлагал сотруднику прокуратуры 20 тысяч долларов США за положительное решение результатов проверки финансовой деятельности казино
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Астана. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В Акмолинской области осудили юриста казино за дачу взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба Агентства по противодействию коррупции.
2 мая приговором Бурабайского районного суда осужден за дачу взятки в значительном размере юрист казино и приговорен к штрафу в двадцатикратном размере, что составляет 184,5 млн тенге. Он признан виновным в даче взятки сотруднику прокуратуры в сумме 20 тысяч долларов США (около 9 млн тенге. - Прим. КАZAKHSTAN TODAY) за положительное решение результатов проверки финансовой деятельности казино", - сообщили в Антикоре.
Осужденный лишен пожизненного права занимать должности на государственной службе, органах местного самоуправления, финансовых организациях и в квазигосударственном секторе.
Приговор не вступил в законную силу.
Ранее сообщалось, что в Шымкенте задержан ряд руководителей управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города. Чиновников подозревают в систематическом получении и даче взяток.
Еще одно расследование о крупном многомиллиардном хищении проходит в Жетысуской области. Руководителя отдела образования города подозревают в получении от подчиненных взятки в особо крупном размере, в сумме 280 млн тенге, за сокрытие фактов хищения бюджетных средств. Главный бухгалтер отдела образования Талдыкоргана подозревается в хищении порядка 2 млрд тенге путем начисления "мертвым душам" и аффилированным лицам.
05.05.2023, 12:29 65596
Злоумышленники придумали новую схему мошенничества в области инвестпроектов
Мошеннические ресурсы активно продвигаются посредством рекламы в социальных сетях, в том числе на видеохостинге Youtube
Фото: Depositphotos
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Астана. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Национальный банк Республики Казахстан предупреждает об активизации мошеннических групп, позиционирующих себя компаниями, связанными с инвестиционной деятельностью.
Данные группы создают сайты и мобильные приложения, содержащие рекламные ролики, описывающие несуществующие программы финансового развития, а также простые способы быстрого заработка на биржевой торговле. Вместе с тем подобные ресурсы активно продвигаются посредством рекламы в социальных сетях, в том числе на видеохостинге Youtube", - рассказали в Нацбанке.
Как пояснили в пресс-службе банка, на таких мошеннических сайтах содержится ложная информация от известных личностей, поддельные лицензии и другие правоустанавливающие документы. Также в целях усиления эффекта и повышения доверия пользователей, на подобных ресурсах могут быть расположены калькуляторы прогнозируемого дохода от инвестиций.
К примеру, в некоторых выявленных мошеннических схемах, при регистрации на сайте для заработка на биржевой торговле, необходимо внести денежные средства. После чего пользователю отправляется сертификат активации торгового счета якобы от имени Национального банка. При этом на сертификате содержится логотип Национального банка, информация о лжеработниках Национального банка, включая поддельные подписи и печати", - объяснили в ведомстве.
Учитывая вышеизложенное, Национальный банк доводит до сведения, что подобные ресурсы имеют явные признаки мошеннической деятельности, поскольку:
- Национальный банк не обслуживает счета физических лиц, не проводит денежных расчетов и сделок;
- Национальный банк не участвует в разработке каких-либо платформ для заработка на государственных запасах;
- на ресурсах содержится информация, ложно гарантирующая высокую прибыль за короткий период времени, а также отсутствует контактная информация;
- мошенники активно звонят с неофициальных номеров и предоставляют поддельные правоустанавливающие документы;
- перечень организаций, которые на самом деле имеют лицензию на инвестиционное управление активами, опубликован на официальном сайте Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.
В случае если вы или ваши знакомые столкнулись с мошенническими схемами, настоятельно рекомендуем вам обратиться с соответствующим заявлением в правоохранительные органы для проведения разбирательств по факту мошенничества. Для получения консультаций можно обратиться в контакт-центр Национального банка по короткому номеру 1477", - добавили в пресс-службе.
Как сообщалось ранее, в Казахстане ущерб от мошенничества вырос сразу в шесть раз за год.
05.05.2023, 11:01 72676
Руководство управления архитектуры Шымкента подозревается в коррупции
Судом в отношении подозреваемых лиц санкционированы меры пресечения
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Шымкент. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Антикоррупционной службой по городу Шымкенту расследуется ряд уголовных дел в отношении руководящего состава управления архитектуры, градостроительства и земельных отношений города, рассказал руководитель департамента Агентства РК по противодействию коррупции по городу Шымкенту Даурен Ергарин.
По словам Ергарина, руководитель управления подозревается в получении взяток в размере от 200 тысяч до 800 тысяч тенге от начальников отделов за покровительство при выполнении ими служебных обязанностей.
Его заместитель и начальник отдела подозреваются в получении взятки в размере 5 миллионов тенге от предпринимателя за беспрепятственное производство оплаты бюджетных средств при государственном изъятии земельного участка.
Судом в отношении подозреваемых лиц санкционированы меры пресечения. Досудебное расследование продолжается.
Напомним, в Алматы с 2017 года из рекреационной зоны, предназначенной для массового отдыха и туризма, в жилую зону переведены порядка 286 гектаров земли. Эти и множество других нарушений выявило Агентство по противодействию коррупции по итогам проведения анализа коррупционных рисков в вопросах распределения земель и застройки в предгорных районах.
05.05.2023, 10:31 72471
В Казахстане ущерб от мошенничества вырос сразу в шесть раз за год
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Астана. 5 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Размер ущерба, причиненного уголовными правонарушениями по статье "Мошенничество", в первом квартале текущего года составил уже 79,6 млрд тенге - сразу в 6 раз больше, чем годом ранее.
Сразу 30,4 млрд тенге из общей суммы составил ущерб, нанесенный мошенниками физическим лицам. В сравнении с первым кварталом прошлого года показатель вырос почти втрое. Еще 48,8 млрд тенге пришлось на ущерб, причиненный государству, 515,7 млн тенге - бизнесу, информирует ranking.kz.
За январь-март текущего года в секторе было зарегистрировано уже более 10 тысяч уголовных правонарушений - на 1,8% больше, чем годом ранее. Почти половина всех подобных правонарушений - случаи интернет-мошенничества: 4,7 тысячи уголовных правонарушений - на 4,2% больше, чем год назад. За весь 2022 год количество уголовных правонарушений по статье "Мошенничество" составляло удручающие 43,5 тысячи случаев, плюс 5,9% за год. Из них на случаи интернет-мошенничества пришлось 20,6 тысячи правонарушений.
По данным аналитиков, практически два из каждых пяти уголовных правонарушений по статье "Мошенничество" было совершено в двух столицах - Алматы (1949 зарегистрированных случаев за первый квартал - на 5,4% меньше, чем годом ранее) и Астане (1903 случая, сразу плюс 31,7% за год). В числе регионов-антилидеров также оказались Карагандинская область (692 случая), Шымкент (640 случаев) и Алматинская область (517 случаев).
По информации Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, основной группой риска финансового мошенничества являются люди пенсионного возраста. 50,7% опрошенных старше 63 лет не смогли сразу распознать мошенничество, из них 6,3% частично передавали информацию преступникам и никогда не уточняли данные организации, от которой звонил преступник.
Для обмана граждан мошенники, как правило, используют большое количество звеньев. Для обзвона потенциальных жертв - программное обеспечение (SIP-телефонию), которая позволяет дублировать абонентские номера казахстанских финансовых институтов. Для обналичивания денежных средств привлекаются подставные лица, которые в силу своей доверчивости и желания быстро заработать, поддаются уловкам мошенников. Напомним, что при проведении следственных мероприятий правоохранительные органы, в первую очередь, выходят на посредников.
Напомним, пароли к сервисам одного из казахстанских банков попали в открытый доступ.
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