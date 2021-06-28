В Атырау двух полицейских задержали по подозрению в пытках

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Как пишет издание "Ак Жайык", двое 26-летних полицейских выбивали признательные показания у жителя Кульсары, подозреваемого в краже. Избитый кульсаринец пожаловался в Антикор на незаконные действия сотрудников полиции.
После празднования Дня полиции полицейские были задержаны. Против них начато досудебное расследование сразу по двум статьям УК РК – пытки, совершенные группой лиц по предварительному сговору и превышение власти или должностных полномочий с применением насилия или угрозы его применения в целях извлечения выгод.
В департаменте полиции Атырауской области подтвердили факт задержания своих сотрудников, сообщив, что проводится служебное расследование.
Задержанных полицейских доставили в Атырау и водворили в изолятор временного содержания.
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