В Атырау осудили воспитательницу детского сада, истязавшую ребенка

АТЫРАУ. 9 АПРЕЛЯ - В Атырау осудили воспитательницу детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи, истязавшую ребенка, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Суд №2 города Атырау вынес обвинительный приговор в отношении И., работавшей воспитателем в КГКП "Специализированный детский сад №20" Алтын Балык" для детей с тяжелыми нарушениями речи". Она признана виновной в истязании, то есть причинении физических и психических страданий путем систематического нанесения побоев несовершеннолетнему ребенку", - сообщили в пресс-службе суда №2 города Атырау.

На судебном заседании подсудимая вину признала частично. Прокурор и потерпевшая сторона просили назначить ей наказание в виде лишения свободы.

Санкция части 2 статьи 110 УК предусматривает наказание в виде ограничения или лишения свободы на срок от 4 до 7 лет. В силу требований закона при наличии смягчающих и отсутствии отягчающих обстоятельств наказание не может превышать 4 лет 8 месяцев. В обвинительном акте, составленном следователем, указано на отсутствии отягчающих обстоятельств. Суд не вправе признать таковые по собственной инициативе. Смягчающим обстоятельством признано наличие у подсудимой малолетних детей (это обстоятельство указано в законе). При определении вида наказания суд учел особую циничность преступления, совершенного в отношении ребенка, и посчитал справедливым наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности. Избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - пояснили в суде.

Приговор не вступил в законную силу.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства