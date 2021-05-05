В Атырау у закладчика изъято 3,5 тыс. доз синтетических наркотиков

АТЫРАУ. 4 МАЯ - В Атырау у 29-летнего закладчика изъято 3500 доз синтетических наркотиков на 5 млн тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сотрудники управления по противодействию наркопреступности департамента полиции при проведении оперативно-розыскных мероприятий задержали 29-летнего гражданина, который занимался установкой закладок с синтетическими наркотиками на территории города Атырау, пишет портал "Ак Жайык"

При проведении обысков было изъято более 100 граммов готового наркотика, это эквивалентно более чем 3500 разовым дозам на сумму 5 миллионов тенге. По словам задержанного, наркотики ему доставили из другого города", - рассказал начальник областного департамента полиции Камза Умбеткалиев.

Он добавил, что по данному преступлению ведётся досудебное расследование по части 4 статьи 296 УК РК (Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами в особо крупном размере).





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