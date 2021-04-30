В Туркестанской области полицейские изъяли у пассажирки автобуса героин

ТУРКЕСТАН. 29 АПРЕЛЯ - Сотрудники управления по противодействию наркопреступности ДП Туркестанской области в ходе проведения отработок по пресечению незаконного оборота наркотических средств выявили факт перевозки героина в особо крупном размере.

Ранее к оперативникам поступила информация о том, что неизвестные занимаются незаконным хранением и перевозкой наркотиков. Борцы с наркопреступностью сразу же приступили к оперативно-розыскным мероприятиям задержанию подозреваемых лиц. В ходе проведения ОРМ на трассе Шымкент - Самара полицейские остановили автобус, двигавшийся по маршруту Алматы - Туркестан. При проверке у стражей порядка вызвало подозрение поведение одной из пассажирок. При обыске оперативники обнаружили в сумке подозреваемой и изъяли полиэтиленовый пакет с содержимым, похожим на наркотическое средство. Изъятые вещественные доказательства оперативники направили на экспертизу. Согласно заключению экспертов, наркотическое средство оказалось "героином" общим весом около 60 граммов, что является особо крупным размером, из которого можно изготовить до 300 доз "опасного зелья", - сообщили в департаменте полиции Туркестанской области.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 297 УК РК (Незаконное обращение с наркотическими средствами, психотропными веществами, их аналогами без цели сбыта).

В настоящее время проводится досудебное расследование. Подозреваемая находится под стражей. В ходе расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего и каналы поставки наркотических средств в регион, отметили в полиции.

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