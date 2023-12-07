Житель Атырау с кухонным ножом ограбил букмекерскую контору

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Атырау. 6 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Утром 3 декабря в полицию Атырау обратился сотрудник букмекерской конторы с заявлением о разбойном нападении, - Утром 3 декабря в полицию Атырау обратился сотрудник букмекерской конторы с заявлением о разбойном нападении, сообщает пресс-служба МВД РК.





В ходе проверки установлено, что около 08.55 мужчина в маске, примерно 20-25 лет, угрожая сотруднику букмекерской конторы кухонным ножом, забрал 143 тысячи тенге и скрылся с места происшествия.





Полицейские задержали подозреваемого - 25-летнего жителя Атырау. В настоящее время он находится в ИВС, возбуждено уголовное дело, начато расследование.