В Атырау задержали замглавы управления здравоохранения

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АТЫРАУ. 11 ФЕВРАЛЯ -10 февраля в Атырау был задержан заместитель руководителя областного управления здравоохранения Нуркуат Нудин, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В управлении здравоохранения этот факт подтвердили, отметив при этом, что задержание не связано с его нынешней работой в облздраве, сообщает " АЖ ".

Заместителем руководителя управления здравоохранения 30-летний Нуркуат Нудин был назначен в апреле 2021 года, курировал в управлении финансовые вопросы.

В департаменте экономических расследований сообщили, что пока никакой информации предоставить не могут, но известно, что с апреля 2019 года по март 2021 года Нудин работал заместителем руководителя областного управления строительства и ему предъявлена 189 статья УК РК ("Присвоение или растрата вверенного чужого имущества").

По информации "АЖ", ему вменяется подписание актов выполненных работ по социально-значимым объектам, которые были не сданы.