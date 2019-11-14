В Атырауской области директор школы-интерната, ее заместитель и главбух организовали схему хищения средств

Атырау. 13 ноября. Kazakhstan Today - В Атырауской области директор, замдиректора и главбух Доссорской школы-интерната имени Шариповой организовали схему хищения бюджетных средств, передает Kazakhstan Today.

Ранее Антикоррупционной службой Атырауской области окончено досудебное расследование в отношении директора школы-интерната Буйрашевой Б., заместителя директора по хозяйственной части Кубиевой Г. и главного бухгалтера Файзуллиной Б., подозреваемых в совершении коррупционных преступлений.

Они подозревались в хищении бюджетных средств путем перечисления на счета работников завышенных зарплат, которые в последующем собирали и тратили на свои личные нужды", - сообщили в пресс-службе Антикоррупционной службы.

Кроме того, по информации ведомства, "Буйрашева, злоупотребляя должностными полномочиями, заключила договоры с двумя ИП на поставку генератора и отопительных котлов, приняла товар, не соответствующий технической спецификации и не в полном объеме. Причиненный ущерб составил 3,5 млн тенге".

В пресс-службе отметили, что Буйрашева возместила причиненный ущерб.

Макатским районным судом 12 ноября Буйрашева осуждена к одному году ограничения свободы, Кубиева Г. - к двум годам ограничения свободы, Файзуллина Б. - к одному году ограничения свободы.

Кроме того, указанные лица пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства