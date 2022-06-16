В Атырауской области двух врачей осудили за гибель пациента

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На скамье подсудимых оказались врач инфекционного стационара и анестезиолог-реаниматолог. Их обвиняли в ненадлежащем выполнении своих профессиональных обязанностей, повлекшем по неосторожности смерть человека", - сообщает портал "Мой город".
По данным следствия, 29, 30 и 31 декабря 2020 года они не оказали надлежащую медицинскую помощь больному, поступившему с диагнозом "пневмония" и сопутствующим сахарным диабетом.
Вследствие небрежного отношения врачей к профессиональным обязанностям и ненадлежащего их исполнения пациент скончался. Вина подсудимых подтверждается показаниями потерпевших, свидетелей, экспертов и заключением комиссионной судебно-медицинской экспертизы", - сообщили в суде.
Суд приговорил врача инфекционного стационара к заключению на два с половиной года и лишил права заниматься врачебной деятельностью на три года. Анестезиолога-реаниматолога также приговорили к лишению свободы на два года и шесть месяцев и на этот же срок запретили заниматься врачебной деятельностью.
Однако по амнистии их освободили от основного наказания в виде лишения свободы. С осужденных в пользу потерпевших взыскано восемь миллионов тенге морального вреда. Приговор суда не вступил в законную силу", - сообщает издание.