В Атырауской области обнаружено тело 29-летнего местного жителя, пропавшего в феврале

АТЫРАУ. 19 АПРЕЛЯ - 29-летний Наурыз Айтекешов из пригородного села Талгайран, пропавший без вести в начале февраля, был найден мёртвым 17 апреля, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Тело 29 летнего Наурыза Айтекешова обнаружили в вагонном контейнере работники крестьянского хозяйства "Жанаділ", пишет издание "Ак Жайык".

При внешнем осмотре следов насилия не обнаружено, тело отправлено для экспертизы в морг", - сообщили в пресс-службе департамента полиции Атырауской области.

По информации издания, Айтекешов вышел из дома 5 февраля и не вернулся. Поисками занимались полицейские, спасатели и волонтёры. По словам родственников, несколько лет назад у парня начались проблемы с психикой, и он уходил из дома в неизвестном направлении, но его находили.





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