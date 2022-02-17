В Атырауской области похитили бюджетные средства, выделенные на строительство соцобъектов

НУР-СУЛТАН. 16 ФЕВРАЛЯ - Незадекларированные 1 млн 86 тыс. 618 долларов наличными пытались вывезти физические лица за границу в январе 2022 года, сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За январь месяц 2022 года на таможенных постах "Жетысу", "Ауежай-Астана", "Жібек Жолы", "Казыгурт", "Туркістан-ЦТО-Ауежай", "Ауежай - Шымкент", "Ауежай -Актау" были выявлены 48 фактов провоза незадекларированных наличных денег. Общая сумма незадекларированных наличных денег составила 1 086 618 долларов США. Задержания производились сотрудниками таможенных постов совместно с сотрудниками пограничной службы КНБ РК", - говорится в сообщении комитета.

По данным КГД, всего за январь 2022 года составлено 47 административных материалов по части 3 статьи 551 КоАП РК (не декларирование или недостоверное таможенное декларирование товаров, наличных денежных средств, денежных инструментов, недостоверное заявление сведений в таможенных документах), сумма штрафа по данным нарушениям - 1 439 610 тенге.

В Алматы за январь 2022 год составлено 26 административных материалов физическим лицам, которыми незадекларировано наличных средств на сумму 165 726 430 тенге, а именно 656 826 долларов, сумма штрафа по данным нарушениям 796 380 тенге, уточнили в комитете.

В частности, 21 января в международном аэропорту Алматы после осуществления таможенного контроля авиарейса сообщением Алматы-Абу-Даби был остановлен гражданин РК, у которого в ходе личного досмотра были обнаружены наличные денежные средства в размере 57 тыс. долларов. Наложен штраф в размере 30 630 тенге.

Также 31 января задержан гражданин РК, пытавшийся вывезти авиарейсом сообщением Алматы - Дубай денежные средства в сумме 99 тыс. долларов 18 тыс. тенге, что эквивалентно 42 949 170 тенге. Материал передан в ДЭР по Алматы для дальнейшего расследования.

Только в столице за январь 2022 год составлено 11 административных материалов физическим лицам, которыми незадекларировано наличных средств на сумму 96 313 257 тенге, а именно 222 512 долларов, сумма штрафа по данным нарушениям 336 930 тенге.

Сообщается, что 21 января в Международном аэропорту "Нурсултан Назарбаев" столицы после прохождении таможенного контроля пассажиров, убывающих международным авиарейсом Нур-Султан - Стамбул - Дубай, сотрудниками таможенного поста "Ауежай-Астана" совместно с сотрудниками пограничной службы КНБ РК был задержан гражданин РК. В момент задержания были выявлены незадекларированные денежные средства на сумму 40 тыс. долларов. 25 января задержаны граждане РК, которые намеревались вывезти незадекларированные 45 765 долларов. 28 января также был задержан гражданин РК, который пытался провезти незадекларированные 38 тыс. долларов.

В Туркестанской области выявлено 7 фактов незаконного вывоза иностранной валюты на сумму 170 750 долларов, наложен штраф на сумму 214 410 тенге.

По маршруту Казахстан - Узбекистан в период с 5 по 12 января на таможенном посту "Жибек Жолы" выявлены 4 факта контрабадного вывоза валюты на общую сумму 121 тыс. 50 долларов: 5 января задержаны двое мужчин при попытке контрабандного вывоза 39 500 и 45 400 долларов США; 11 и 12 января задержаны двое мужчин с 25 800 и 10 350 долларами.

С 3 по 26 января на таможенном посту "Казыгурт" выявлены 2 факта контрабадного вывоза валюты по маршруту Казахстан - Узбекистан на общую сумму 37 200 долларов, наложен штраф 61 260 тенге.

28 января, рейс Туркестан - Стамбул, на таможенном посту "Туркістан КРО Аэропорт", задержан мужчина при попытке контрабандного вывоза иностранной валюты на сумму 12 500 долларов.

В международном аэропорту "Актау" сотрудниками таможенного поста "Ауежай-Актау" совместно с сотрудниками пограничной службы КНБ РК 28 января задержан мужчина при попытке контрабандного вывоза иностранной валюты на сумму 15 650 долларов, рейс Актау-Кутаиси. 31 января у гражданина 1987 года рождения обнаружены незадекларированные 10 700 долларов, рейс Актау-Дубай. По обоим фактам заведены административные дела по части 3 статьи 551 КоАП РК (недекларирование либо недостоверное декларирование физлицами денежных средств и денежных инструментов, перемещаемых через таможенную границу ЕЭС и подлежащих письменному декларированию) и наложен штраф в размере 10 МРП. Деньги возвращены владельцам.

В Шымкенте 18 января при убытии был задержан гражданин РК, который вывозил с собой наличные денежные средства в размере 10 180 долларов без должного таможенного декларирования, авиа рейсом сообщением Шымкент - Стамбул, за это ему наложен административный штраф в размере 30 630 тенге.