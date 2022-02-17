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В Атырауской области похитили бюджетные средства, выделенные на строительство соцобъектов

16.02.2022, 12:23 28601
АТЫРАУ. 16 ФЕВРАЛЯ - В Атырауской области проводится досудебное расследование в отношении должностных лиц ГУ "Управление строительства Атырауской области" и руководителя ТОО "Техника-Рем строй" по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации пресс-службы Агентства по финансовому мониторингу РК, похищенные средства были выделены на строительство социальных объектов: школы, двух семейных врачебных амбулаторий, физкультурно-оздоровительного комплекса.
 
В отношении руководителя ТОО избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
 

В рамках данного уголовного дела в порядке статьи 128 УПК задержан и водворен в ИВС Атырау бывший заместитель руководителя управления строительства Атырауской области (ныне заместитель руководителя Управления здравоохранения Атырауской области). Расследование продолжается", - говорится в сообщении ведомства. 

 

новости по теме

Бывший глава департамента КНБ Алматы находится под следствием

17.02.2022, 11:34 1066
АЛМАТЫ. 17 ФЕВРАЛЯ -Бывший глава департамента Комитета национальной безопасности Алматы Нурлан Мажилов находится под следствием, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Сообщаем, что в отношении сотрудников органов национальной безопасности Мажилова Н. и Искакова Р. проводится расследование", - приводит ответ Генпрокуратуры Sputnik Kазахстан.

 
В ведомсте отметили, что "иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит".
 
На момент беспорядков в городе Нурлан Мажилов являлся главой ДКНБ, пишет издание.
 
Марат Ирменов сменил его на посту 13 января 2022 года.
 

Сотрудники центра соцуслуг осуждены за хищение в Алматы

17.02.2022, 10:02 4456
Сотрудники центра соцуслуг осуждены за хищение в Алматы
Фото: Кадр с видео
АЛМАТЫ. 17 ФЕВРАЛЯ - В Алматы завершено досудебное расследование в отношении главного бухгалтера и работника медико-социального учреждения для лиц с психоневрологическими заболеваниями старше 18 лет КГУ "Центр социальных услуг "Демеу" управления образования города, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Следствием в отношении фигурантов предъявлено обвинение в хищении бюджетных средств, выделенных на содержание и реабилитацию лиц с психоневрологическими заболеваниями", - сообщает пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу РК. 

 
В ведомстве отметили, что в ходе досудебного расследования похищенные деньги возмещены в полном объеме.
 
Приговором суда обвиняемые осуждены, им назначено наказание в виде ограничения свободы от двух до трех лет.
 

За 2021 год в городе Алматы в рамках ОПМ QAMQOR зарегистрировано пять преступлений, все дела окончены производством. Общий установленный ущерб составил более 32 миллионов тенге", - проинформировали в АФМ.



 

У жителей Туркестанской области изъяли оружие и боеприпасы

17.02.2022, 09:45 5416
У жителей Туркестанской области изъяли оружие и боеприпасы
Фото: Polisia.kz
ТУРКЕСТАН. 17 ФЕВРАЛЯ - В Туркестанской области задержали двух подозреваемых в незаконном хранении и перевозке огнестрельного оружия и боеприпасов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Задержанные - жители Созакского района. При обыске в доме одного из них оперативники обнаружили автомат АК-47, восемь патронов к нему, две пневматические винтовки, охотничье ружье 16 калибра, электрошокер и две стреляные гильзы, пишет Polisia.kz.
 
В доме второго подозреваемого в качестве вещественных доказательств обнаружены и изъяты патроны. 
 
В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование по статье УК РК "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств". Назначены экспертизы. 
 
Один из подозреваемых взят под стражу. Следствие выясняет, с какой целью местные жители хранили у себя дома оружие и боеприпасы. 
 
В свою очередь, полицейские Туркестанской области предупреждают граждан, что за незаконное хранение, сбыт и перевозку незарегистрированного оружия и боеприпасов предусмотрена уголовная ответственность в виде лишение свободы сроком от 3 до 8 лет.

Напомним, по данным Генпрокуратуры РК, в ходе январских беспорядков было похищено более 3 тысяч единиц оружия, найдено - 967.
 

В Алматы ликвидирована нарколаборатория

17.02.2022, 09:14 4591
В Алматы ликвидирована нарколаборатория
Фото: КНБ РК
АЛМАТЫ. 17 ФЕВРАЛЯ - В Алматы 4 февраля 2022 года Комитетом национальной безопасности (КНБ) ликвидирована нарколаборатория по нелегальному изготовлению психотропных веществ, сообщили в комитете, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

За причастность к указанной противоправной деятельности задержан житель южной столицы. Из незаконного оборота изъято около 9 килограммов психотропных веществ - мефедрон и "а-PVP", стоимость которых на черном рынке оценивается в 149 млн тенге", - проинформировали в КНБ.

 
По данным комитета, в ходе другой разработки в Алматы выявлена посылка, в которой были сокрыты более 500 таблеток "экстази", предназначенные для доставки в западные регионы страны. В результате принятых мер 7 февраля задержан гражданин РК, по месту жительства которого дополнительно изъято 200 г психотропного вещества "а-PVP".
 
Материалы досудебных расследований зарегистрированы в ЕРДР по части 3 статьи 297 УК РК.

 

Генпрокуратура представила портрет участников массовых беспорядков

16.02.2022, 21:11 17376
Генпрокуратура представила портрет участников массовых беспорядков
Фото: кадр из видео
НУР-СУЛТАН. 16 ФЕВРАЛЯ - Заместитель начальника 1 Службы Генеральной прокуратуры Елдос Килымжанов в ходе брифинга в СЦК сообщил, что ведомство продолжает расследование преступлений, совершенных в период январских событий, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Всего зарегистрировано 3 096 досудебных расследований. В основном, это преступления против собственности, хулиганства и хищение оружия. 
 
Межведомственная следственная группа под руководством спецпрокуроров расследует 181 дело по массовым беспорядкам и актам терроризма.
 
По состоянию на 16 февраля по всем расследуемым Генпрокуратурой, МВД, КНБ и антикоррупционной службой уголовным делам 741 подозреваемый с санкции суда содержится под стражей. В их числе 113 ранее судимых, 42 участника запрещенных экстремистских движений и 35 члена организованных преступных групп.

 

Мы изучили личности и составили портрет всех арестованных лиц в Алматы. В основной массе - это молодые люди в возрасте до 30 лет, не имеющие высшего образования и постоянного места работы. В ходе анонимного опроса каждый третий погромщик признался в том, что хотел воспользоваться ситуацией и получить выгоду, путем кражи чужого имущества", - сообщил Елдос Килымжанов. 

 

Изучение образа жизни и личности подозреваемых показывает, что третья часть из них ранее судимые - 113, в том числе за убийства, изнасилования, разбои, причем 8 лиц, находившихся в республиканском розыске за такие преступления как кражи и грабежи", - сказал начальник следственного департамента МВД РК Санжар Адилов.

 
Органами прокуратуры в тесном взаимодействии с правозащитными организациями ежедневно обеспечивается проверка условий содержания задержанных и арестованных. 
 
Кроме того, проводится работа по смягчению примененных ранее мер пресечения. С учетом личности, состояния здоровья и других характеризующих материалов, 157 лицам содержание под стражей заменены на подписку о невыезде, залог, домашний арест и личное поручительство.
 

Указанные цифры не окончательные, работа по пересмотру мер пресечения продолжается. Наряду с этим, прокуроры освободили из изоляторов временного содержания 103 человека ввиду непричастности их к беспорядкам", - сообщил представитель Генпрокуратуры.

 
Ранее Килымжанов сообщил, что в ходе январских беспорядков в РК было похищено более 3000 единиц оружия. Из всего этого объема найдена треть или 967 единиц, а более 2000, в том числе гранаты, автоматы, ружья, пистолеты и гранатомёты до сих пор на руках.
 

Убивавшая кошек, "чтобы успокоиться" живодерка из Кульсары, избежала наказания

16.02.2022, 20:54 19731
АТЫРАУ. 16 ФЕВРАЛЯ - В городе Кульсары 38-летняя мать троих детей убивала животных, "чтобы успокоиться". Полицейские возбудили уголовное дело по статье 316 УК РК "Жестокое обращение с животными", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
16 февраля, стало известно, что женщина избежала наказания, сообщает портал "Мой город".
 
По информации департамента полиции Атырауской области, было принято решение о прекращении уголовного дела по факту жестокого обращения с кошкой в связи с применением закона об амнистии в отношений жительницы Жылыойского района.
 
Отмечается, что уже второе жестокое обращение с животными в регионе. Ранее дети пытались утопить в реке щенка. Они засунули его в мешок, привязали камень и выбросили в воду. По этому факту также возбуждено уголовное дело. 
 
Число случаев беспричинной, бесчеловечной жестокости по отношению к животным не снижается. С января по сентябрь этого года зарегистрировано 50 таких правонарушений, сразу на 13,6% больше, чем годом ранее. Это только официальная статистика, реальное же число живодерств не известно. 
 
В частности, в Алматинской области девочки-подростки неоднократно сбрасывали щенка на камни в овраг и записывали издевательства на видео. В Жезказгане живодер привязал кошку к велосипеду и волочил ее за собой. 
 
В конце июля на пустыре близ Алматы обнаружили около 50 котят и кошек, брошенных умирать на солнцепеке, без еды и воды. По словам зоозащитников, это дело рук так называемых "коробочников", людей, которые за деньги принимают котят, обещая их пристроить. 
 
19 июля в Павлодарской области живодеры привязали собаку и сожгли ее заживо. Мучительную гибель животного истязатели записали на видео. 
 

Более миллиона незадекларированных долларов наличными пытались вывезти в январе из Казахстана

16.02.2022, 19:57 21086
НУР-СУЛТАН. 16 ФЕВРАЛЯ - Незадекларированные 1 млн 86 тыс. 618 долларов наличными пытались вывезти физические лица за границу в январе 2022 года, сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

За январь месяц 2022 года на таможенных постах "Жетысу", "Ауежай-Астана", "Жібек Жолы", "Казыгурт", "Туркістан-ЦТО-Ауежай", "Ауежай - Шымкент", "Ауежай -Актау" были выявлены 48 фактов провоза незадекларированных наличных денег. Общая сумма незадекларированных наличных денег составила 1 086 618 долларов США. Задержания производились сотрудниками таможенных постов совместно с сотрудниками пограничной службы КНБ РК", - говорится в сообщении комитета.

 
По данным КГД, всего за январь 2022 года составлено 47 административных материалов по части 3 статьи 551 КоАП РК (не декларирование или недостоверное таможенное декларирование товаров, наличных денежных средств, денежных инструментов, недостоверное заявление сведений в таможенных документах), сумма штрафа по данным нарушениям - 1 439 610 тенге.
 
В Алматы за январь 2022 год составлено 26 административных материалов физическим лицам, которыми незадекларировано наличных средств на сумму 165 726 430 тенге, а именно 656 826 долларов, сумма штрафа по данным нарушениям 796 380 тенге, уточнили в комитете.
 
В частности, 21 января в международном аэропорту Алматы после осуществления таможенного контроля авиарейса сообщением Алматы-Абу-Даби был остановлен гражданин РК, у которого в ходе личного досмотра были обнаружены наличные денежные средства в размере 57 тыс. долларов. Наложен штраф в размере 30 630 тенге.
 
Также 31 января задержан гражданин РК, пытавшийся вывезти авиарейсом сообщением Алматы - Дубай денежные средства в сумме 99 тыс. долларов 18 тыс. тенге, что эквивалентно 42 949 170 тенге. Материал передан в ДЭР по Алматы для дальнейшего расследования.
 
Только в столице за январь 2022 год составлено 11 административных материалов физическим лицам, которыми незадекларировано наличных средств на сумму 96 313 257 тенге, а именно 222 512 долларов, сумма штрафа по данным нарушениям 336 930 тенге.
 
Сообщается, что 21 января в Международном аэропорту "Нурсултан Назарбаев" столицы после прохождении таможенного контроля пассажиров, убывающих международным авиарейсом Нур-Султан - Стамбул - Дубай, сотрудниками таможенного поста "Ауежай-Астана" совместно с сотрудниками пограничной службы КНБ РК был задержан гражданин РК. В момент задержания были выявлены незадекларированные денежные средства на сумму 40 тыс. долларов. 25 января задержаны граждане РК, которые намеревались вывезти незадекларированные 45 765 долларов. 28 января также был задержан гражданин РК, который пытался провезти незадекларированные 38 тыс. долларов.
 
В Туркестанской области выявлено 7 фактов незаконного вывоза иностранной валюты на сумму 170 750 долларов, наложен штраф на сумму 214 410 тенге. 
 
По маршруту Казахстан - Узбекистан в период с 5 по 12 января на таможенном посту "Жибек Жолы" выявлены 4 факта контрабадного вывоза валюты на общую сумму 121 тыс. 50 долларов: 5 января задержаны двое мужчин при попытке контрабандного вывоза 39 500 и 45 400 долларов США; 11 и 12 января задержаны двое мужчин с 25 800 и 10 350 долларами. 
 
С 3 по 26 января на таможенном посту "Казыгурт" выявлены 2 факта контрабадного вывоза валюты по маршруту Казахстан - Узбекистан на общую сумму 37 200 долларов, наложен штраф 61 260 тенге. 
 
28 января, рейс Туркестан - Стамбул, на таможенном посту "Туркістан КРО Аэропорт", задержан мужчина при попытке контрабандного вывоза иностранной валюты на сумму 12 500 долларов. 
 
В международном аэропорту "Актау" сотрудниками таможенного поста "Ауежай-Актау" совместно с сотрудниками пограничной службы КНБ РК 28 января задержан мужчина при попытке контрабандного вывоза иностранной валюты на сумму 15 650 долларов, рейс Актау-Кутаиси. 31 января у гражданина 1987 года рождения обнаружены незадекларированные 10 700 долларов, рейс Актау-Дубай. По обоим фактам заведены административные дела по части 3 статьи 551 КоАП РК (недекларирование либо недостоверное декларирование физлицами денежных средств и денежных инструментов, перемещаемых через таможенную границу ЕЭС и подлежащих письменному декларированию) и наложен штраф в размере 10 МРП. Деньги возвращены владельцам.
 
В Шымкенте 18 января при убытии был задержан гражданин РК, который вывозил с собой наличные денежные средства в размере 10 180 долларов без должного таможенного декларирования, авиа рейсом сообщением Шымкент - Стамбул, за это ему наложен административный штраф в размере 30 630 тенге.
 

В Нур-Султане задержали членов экстремистской группы

16.02.2022, 19:42 20701
В Нур-Султане задержали членов экстремистской группы
Фото: пресс-служба КНБ РК
НУР-СУЛТАН. 16 ФЕВРАЛЯ - 16 февраля в столице КНБ РК в рамках досудебного расследования задержана группа приверженцев деструктивного религиозного течения, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Они подозреваются в участии в запрещенном судом религиозном объединении и вербовке лиц для организации экстремистской деятельности на территории Казахстана, сообщает пресс-служба КНБ РК.
 
Двое из задержанных имеют судимости за незаконное хранение взрывчатых веществ и кражу. 
 
При проведении обысков по местам жительства фигурантов изъята экстремистская литература и другие вещественные доказательства.
 
Следственные действия продолжаются.        
 

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