В Атырауской области за растрату госимущества осудили работника в сфере культуры

Атырау. 11 февраля. Kazakhstan Today - В Атырау завершено уголовное дело по пункту 2 части 4 статьи 189 УК РК в отношении сотрудника КГКП "Областной центр научно-методический работы народного творчества и культурно-досуговой деятельности управления культуры, архивов и документации Атырауской области", передает Kazakhstan Today.

Являясь материально ответственным лицом и используя служебное положение, осуществил растрату вверенного ему имущества в особо крупном размере. Так, он заложил в ломбард и продал по заниженной цене музыкальное оборудование на общую стоимость 70,9 млн тенге. В ходе досудебного расследования возмещено 70% причиненного имущественного ущерба, что составляет 50,9 млн тенге", - сообщили в Агентстве РК по финансовому мониторингу.

Приговором суда Атырау работник предприятия признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет.

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