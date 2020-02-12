В Бахрейне из сексуального рабства освободили 21 гражданку Казахстана

Нур-Султан. 11 февраля. Kazakhstan Today - Посольство РК в Саудовской Аравии при содействии полиции Бахрейна помогло освободить 21 гражданку Казахстана из сексуального рабства, передает Kazakhstan Today.



"Молодые девушки в надежде на получение быстрого заработка обманным путем были приглашены в Бахрейн для работы в сфере обслуживания в гостиницах. Однако по их приезде в Манаму работодатели, насильным путем изъяв паспорта девушек, заставляли оказывать интимные услуги, в том числе с применением физической силы при неповиновении", - сообщили в пресс-службе МИД Казахстана.



По данным ведомства, подозреваемые задержаны, среди них есть гражданки Казахстана. Проводятся следственные мероприятия.



"Все пострадавшие размещены в специализированный реабилитационный центр и в скором времени будут возвращены в Казахстан", - уточнили в МИДе.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства