В Балхаше задержан нетрезвый водитель, перевозивший оружие и боеприпасы

Балхаш. 30 октября. Kazakhstan Today - На трассе Алматы - Екатеринбург полицейские задержали нетрезвого водителя, в автомобиле которого были обнаружены оружие и боеприпасы, передает Kazakhstan Today.

29 октября сотрудники патрульной полиции отдела полиции города Балхаша Карагандинской области несли службу на автодороге Алматы - Екатеринбург. Около 05.00 они обратили внимание на автомобиль марки "Тойота-Ленд-Крузер", на котором отсутствовали государственные номера. Полицейские попытались остановить машину, но ее водитель не подчинился их законным требованиям. Возникла погоня, в ходе которой полицейские задержали нарушителя", - сообщает пресс-служба департамента полиции Карагандинской области.

По словам полицейских, за рулем автомобиля находился 37-летний житель Алматы, "от которого исходил запах алкоголя".

В ходе осмотра автомобиля патрульные обнаружили двуствольное охотничье ружье, патроны, похожий на биту металлический предмет.

Освидетельствование установило, что водитель машины находился в состоянии алкогольного опьянения", - отметили в полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РК "Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, боеприпасов".

Ведется расследование.

Кроме того, правонарушитель привлечен к административной ответственности за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии", - добавили в ведомстве.

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