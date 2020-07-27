Нур-Султан. 26 июля. Kazakhstan Today - В Балхаше задержан подозреваемый в изнасиловании девочки-подростка, передает Kazakhstan Today.

Как сообщила в Facebook пресс-секретарь МВД Айгерим Уразалиева, после публикации основателя общественного фонда "#НеМолчи" Дины Тансари сообщения под заголовком "Сотрудник полиции подозревается в изнасиловании девочки-подростка в Балхаше" незамедлительно последовала реакция главы МВД.

Ерлан Тургумбаев поручил департаменту собственной безопасности начать досудебное расследование и провести проверку по факту непринятия полицейскими Балхаша заявления от матери несовершеннолетней. Дело было взято на особый контроль", - проинформировала Уразалиева.

По ее словам, сразу была создана оперативно-следственная группа, которая направлена в Балхаш. Сегодня утром подозреваемый был задержан. Сейчас он водворен в ИВС и дает показания.

Пресс-секретарь также отметила, что подозреваемый "уже собирался выехать за пределы Карагандинской области".

В органах внутренних дел нет места тем, кто позорит честь и достоинство офицера! Закон - един для всех, и расследование будет объективным", - прокомментировал произошедшее министр Ерлан Тургумбаев.

В рамках расследования будет также определена степень ответственности должностных лиц, в подчинении которых работал подозреваемый.

Ранее в фонде "НеМолчиkz" сообщили о том, что в Балхаше сотрудник полиции, запугав 14-летнюю девочку, приехал к ней домой в отсутствие родителей и изнасиловал . При этом в полиции отказываются заводить дело на своего сотрудника, направив документы в управление собственной безопасности ДП Карагандинской области. По заявлению правозащитников, дело волокитят, по нему не произведено необходимых действий: ни экспертиз, ни выемки одежды и вещдоков. Полицейского уволили, после чего он прибежал к матери девочки с мольбами забрать заявление.

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