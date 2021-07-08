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В деятельности компании Finko выявили признаки финансовой пирамиды

07.07.2021 9127
В деятельности компании Finko выявили признаки финансовой пирамиды
НУР-СУЛТАН. 7 ИЮЛЯ - Компания Finiko, которая активно рекламирует свою деятельность, обещая выплату высокой доходности от инвестиционной деятельности, признана финансовой пирамидой, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В ходе мониторинга социальных сетей и информационного пространства выявлена компания Finiko, которая активно рекламирует свою деятельность, обещая выплату высокой доходности от инвестиционной деятельности. В частности, аккаунты данной организации продвигаются в Instagram: https://www.instagram.com/finiko.ru/, hlhttps://www.instagram.com/ finiko.kazakhstan/?hl=ru. Finiko предлагает пользователям покупку криптовалюты и иных инвестиционных инструментов на платформе Сyfron Сapital OU. Это игровая платформа, которая имитирует ситуации, связанные с покупкой недвижимости, автомобилей, погашения обязательств и инвестирования", - сообщает Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

 
СYFRON (CFR) - криптовалюта, в которой якобы осуществляются расчеты, не является официальной валютой и не имеет финансовой ценности. Таким образом, пользователи вкладывают деньги не в реальную инвестиционную компанию, а в симуляцию, пишет Kazpravda.kz.
 
В свою очередь компания Finiko при использовании данной игровой платформы обещает выплату дохода по ставке 1-1,2% в день, что соответствует завышенному уровню доходности в годовом исчислении, превышающем до 43 раз среднерыночную ставку по тенговым депозитам населения.
 

Finiko также предлагает погашение потребительских и ипотечных кредитов. Компания обязуется заплатить всю сумму по кредиту участника, в случае если он внес 35% от суммы долга. Аналогичные условия предлагаются при приобретении автомобиля и недвижимости: взнос не менее 35% от стоимости имущества, и по истечении 3-4 месяцев компания обещает приобрести его и передать в собственность участнику. Компания также обещает завышенную доходность за счет фиктивных кешбэк-карт, которые предлагают возврат денег до 25% на любые покупки и 6% вознаграждение на остаток средств ежемесячно при бесплатном обслуживании. Кроме того, в рамках данной карты якобы действует реферальная программа, предлагающая повышенный процент кешбэка от 1 до 10% за привлечение от 1 до 5 человек. Отметим, что по заявлению Finiko кешбэк-карточка создана в сотрудничестве с MasterCard. Однако Finiko отсутствует в списке партнеров MasterCard", - сказано в сообщении.

 
Отмечается, что компания Finiko не использует специальные расчетные счета в банках. Для проведения мошеннических операций она принимает деньги исключительно в наличной форме либо использует различные системы интернет-платежей и переводов, такие как Qiwi-кошельки, Яндекс-деньги, EasyPay, PayPal и другие. Таким образом, участники не могут отследить, куда именно направляются их вложенные средства.
 

По факту организации финансовой пирамиды в адрес компании Finiko на территории Российской Федерации уже заведено уголовное дело. Общий ущерб от деятельности компании оценивается в сумму более 80 млн рублей. Установлено, что с августа 2019 года по декабрь 2020 года компания на территории Татарстана и других субъектов РФ привлекала средства физических лиц якобы для их инвестирования в фондовые рынки и криптовалюту. На сайте Центрального банка РФ Finiko значится в списке компаний с признаками финансовой пирамиды. В данном списке отражены те компании, у которых Центробанком выявлены явные признаки финансовых пирамид или иных мошеннических действий. В настоящий момент список состоит из 1913 организаций", - заявили в агентстве.

 
Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка оценивает деятельность Finiko как явно имеющую признаки финансовой пирамиды и финансового мошенничества. Данная компания не относится к финансовым организациям, так как не имеет лицензии уполномоченного органа и, соответственно, не вправе осуществлять деятельность по привлечению денег от населения, доверительному управлению и инвестированию привлеченных средств.
 
Агентство напоминает, что привлечение денег в виде депозитов либо для осуществления инвестиций в финансовые инструменты относится к лицензируемым видам деятельности, которые могут осуществлять только банки второго уровня, Национальный оператор почты и профессиональные участники рынка ценных бумаг (брокеры-дилеры и управляющие компании). Информация об организациях, имеющих лицензии агентства, размещена на интернет-ресурсе агентства.
 
В этой связи агентство информирует граждан Казахстана об опасности инвестирования и установления договорных отношений с компанией Finiko, перевода средств на счета данной компании или передачи наличных денег.
 

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