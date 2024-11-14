В двух регионах Казахстана задержали фальшивомонетчиков

С начала года на территории Казахстана из оборота изъято 1060 фальшивых банкнот

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Алматы. 13 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Алматы установлена группа лиц, которая занималась сбытом поддельных 100-долларовых купюр. В ходе обыска по месту жительства одного из участников преступления обнаружены поддельные доллары в количестве 149 штук (14 900 долларов США), сообщили в Агентстве по финансовому мониторингу.





Злоумышленники задержаны. В отношении них судом санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей", - уточнили в АФМ.





Кроме того, по данным агентства, в Западно-Казахстанской области совместно с полицией выявлен факт сбыта поддельной валюты. Группа лиц подозревается в сбыте фальшивых 25 000 долларов США и 10 000 евро в одном из лотерейных клубов Уральска. На данные денежные средства подозреваемые лица пополнили счета для осуществления ставок.





В отношении сбытчика с санкции суда избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Иная информация разглашению не подлежит, отметили в АФМ.





Сообщается, что с начала года на территории Казахстана из оборота изъято 1060 фальшивых банкнот, из них в национальной валюте 141 штука на сумму 647 000 тенге, 905 купюр на 90 400 долларов США, 4 купюры на 2000 евро, 10 купюр на сумму 1000 юаней.





Общая сумма изъятых фальшивых банкнот составляет более 43 млн тенге.





В целом в текущем году за изготовление и сбыт фальшивых купюр осуждены 8 лиц. Им назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 6 лет.