В Экибастузе осудили начальника управления по чрезвычайным ситуациям

Он подозревался в неоднократном получении взяток

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Экибастуз. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В конце марта Экибастузский городской суд огласил приговор в отношении бывшего начальника управления по чрезвычайным ситуациям Экибастуза, его заместителя и предпринимателя, - В конце марта Экибастузский городской суд огласил приговор в отношении бывшего начальника управления по чрезвычайным ситуациям Экибастуза, его заместителя и предпринимателя, сообщили в Антикоррупционной службе.





По информации Антикора, начальник управления по ЧС и его заместитель признаны виновными в неоднократном получении от предпринимателя взяток в общей сумме 7,4 млн тенге за заключение с его предприятием договоров оказания услуг негосударственной противопожарной службы.





Приговором суда глава управления приговорен к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы, его заместитель и предприниматель - к 7 годам лишения свободы каждый.





Также они пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе и в квазигосударственном секторе.





Кроме того, начальник управления лишен специального звания "полковник гражданской обороны", его заместитель - "майор гражданской обороны".





Судебный акт в законную силу не вступил.